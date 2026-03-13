油價｜3樣沒想過的日用品加價在即　每條廁紙或加20%　裝修費或漲

【伊朗／以色列／美國】伊朗戰火導致國際油價飆升，除了入油貴、機票加燃油附加費，一些可能你未曾想到的日用品及連帶裝修成本也可能上漲。有藥房業界表示，廁紙及紙巾類供應商因運輸成本高昂開始「頂唔順」，日後每條廁紙或加價20%，而洗衣液、洗潔精價格亦有機會上升。另有裝修業界指，漆油及地磚等裝修材料是石油副產品，雖然現時或因裝修公司仍有倉儲未加價，但預料下月始家居裝修報價將上升。



港九藥房總商會理事長林偉文表示，廁紙及紙巾類供應商因運輸成本高昂開始「頂唔順」，日後每條廁紙或加價20%。（資料圖片／梁鵬威攝）

港九藥房總商會理事長林偉文：真係頂唔順先加

港九藥房總商會理事長林偉文表示，油價飆升，運輸費高昂。廁紙及紙巾類產品毛利低，但佔地空間大，每架車只能承載約60條廁紙，運輸成本高。有不少廁紙及紙巾類供應商向林反映「頂唔順」，日後每條廁紙或加價20%，以一條廁紙20元計算，即加價4元。林偉文又指，「大家都唔想踏出第一步（加價），真係頂唔順先加。」

若戰爭持續 洗衣液、洗潔精3個月後或會加價

油價上升除直接推高運輸費用外，不少生活用品及塑膠原料是石油副產品，例如洗衣液、洗潔精價格亦有機會上升。林偉文指出，石油副產品倉儲較多，未必會即時出現價錢升幅，但若戰爭持續，庫存量減少，相關用品3個月後或會加價。

香港建造業總工會理事長周思傑則表示，國際油價飆升對裝修及工程業界有一定影響，但未必如同汽油價格般即時於市場反映。他指出，部分家居裝修原材料是石油副產品，舉例地磚及漆油，現時裝修公司或仍有倉儲，故市場價錢未有波動。但他預計，下月起部分家居裝修將受油價飆升影響，因應原材料及運輸成本增加，提升家居報價。

至於如大維修及起樓的長期工程，他表示工程合約列明價錢，不會因成本上漲更改，「（承建商）只可以自己食咗佢」。至於日後新的工程會否加價？周思傑稱現時業界競爭激烈，承建商需考慮不同因素釐定價錢。