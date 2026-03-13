油價波動｜周浩鼎指已增市民經濟負擔　倡政府與油公司商穩定油價

中東局勢仍然緊張，導致國際油價出現波動，本港汽油價格亦在短時間內颷升。立法會議員周浩鼎今日（13日）指，高油價對市民已構成經濟負擔，因此建議政府可以特事特辦，與油公司商討穩定油價。他又指本港油價「加快減慢」的情況長時間以來一直沒有改善，認為油公司或可在立法會公開交代定價機制等。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片/鄭子峰攝)

周浩鼎政府可特事特辦與油公司商討穩定油價

周浩鼎在港台節目《千禧年代》指，今次汽油價價升是因為中東戰爭導致原油價格上升，有段時間原油價格有回落，但汽油價格則沒有隨之而回落。高油價對市民已構成經濟負擔，建議政府可以特事特辦，與油公司商討穩定油價，相信如果能有效做到，市民一定歡迎。

他又指出，今次油價急升讓人關注油價「加快減慢」的情況長時間以來一直沒有改善，競委會曾調查油公司有否合謀定價，但結果指沒有足夠舉證證明。周浩鼎認為油公司或可在立法會公開交代定價機制等，釋除市民疑慮。他指過去曾有燃油公司公開指因租政府土地，而需付貴價租金，但他認為油價貴總不會只因一個理由。

立法會議員周浩鼎3月13日指，高油價對市民已構成經濟負擔。（資料圖片/陳葦慈攝）

他又說汽油等某程度上亦是公共事務，與民生相關，很多「搵食車」司機生計受影響，近日更有人偷油或非法加注汽油，必須由源頭解決。他又指「要搞清楚」今次油價上升是因為中東戰爭爆發，政府介入是有一個角色，亦可與石油公司私下協商，便可繞過設立新機制的繁複程序，會較可行。

何敬康指油公司推車隊卡優惠卻不願直接減價

立法會議員何敬康在同一節目指，中東戰爭對油價影響頗大，但不論有沒有中東戰爭，香港的油價一直比鄰近地方高昂。他指油公司一方面定價高，但又有大量操作如推出車隊卡等，卻不願直接減價。

立法會議員何敬康指不論有沒有中東戰爭，香港油價一直比鄰近地方高昂；圖為2026年2月26日財政預算案出爐，何敬康會見傳媒。（資料圖片/梁鵬威攝）

他又指，香港只有一種油供應，認為在供求上，其實油公司可以供應多一種油，質疑油公司是為了高利潤而不作為。何敬康表示，知道政府一直有為此「諗橋」，又指鄰近地方政府一直會介入及有措施控制油價，認為政府介入「絕對唔係不合理」，亦不影響不干預市場，因為現時油價市場已達到一個不合理的情況。