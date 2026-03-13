廖本懷離世｜何永賢憶初見面：將視廖為榜樣　在公屋設計積極有為

曾在港英時代任政務司、房屋司等職的首位華人政務司廖本懷離世，享年96歲。房屋局局長何永賢今日（13日）對其辭世表示哀悼，並向廖本懷家人致以深切慰問。她又憶述與廖本懷初次見面時，已馬上感受到其對後輩的親切和愛護，房屋局團隊會以廖本懷為榜樣，在公屋設計上盡心盡力、積極有為。



廖本懷笑言，從前房委會的名字為屋宇建設委員會。（資料圖片/王潔恩攝）

廖本懷於1960年加入政府，曾任屋宇建設處長、及政務司，於1973年至1980年間出任首任房屋署署長、1980年至1985年出任房屋司。廖本懷參與房屋建設逾25年，是「平民豪宅」公共屋邨華富邨的總設計師，故也有「華富邨之父」稱號。

應耀康（左一）及廖本懷（右二）到華富邨參觀。（資料圖片/王潔恩攝）

何永賢憶與廖本懷見面：和同事馬上感受到他對後輩的親切和愛護

何永賢向廖本懷離世致哀，又憶述第一次和廖本懷見面時，是為了房委會50周年拍攝《安居》紀錄片。她說與廖本懷見面時，她和同事馬上感受到其對後輩的親切和愛護，而且大家一談起公共房屋、建築設計和社區規劃等話題都談得很起勁。

房屋局局長何永賢3月13日對廖本懷辭世表示哀悼。圖為2026年3月2日，房屋局局長何永賢出席彩石里簡約公屋入伙儀式，向居民派發「大鎖匙」及入伙禮物。(資料圖片/陳葦慈攝)

廖本懷為香港開創「居屋」 何永賢：助基層市民上流

何永賢又指，廖本懷為香港開創「居者有其屋計劃」，建立資助出售房屋制度，幫助公屋流轉、基層市民上流。何永賢指，廖本懷年輕時全權負責馬頭圍邨、華富邨等的整個項目發展，讓公屋的設計更注重公共空間、配套設施及與自然環境融合。

有街訪及商戶與廖本懷握手打招呼，感謝他在邨內的貢獻。（資料圖片/王潔恩攝）

她最後指，對廖本懷的辭世感到非常哀痛，其公共房屋工作歷程，對房屋局整個團隊都很有啓發，團隊會以廖本懷為榜樣，在公屋設計上盡心盡力、積極有為。