油價｜漁農界運輸成本急增　議員：有漁船將停航止蝕　料供應減少

近期中東局勢持續緊張，帶動國際油價飆升，本港船用燃油價格亦在短時間內急升，令漁農業界營運壓力明顯加重。漁農界立法會議員陳博智預料，日後農漁產品供應量或減少。他預計多數漁船一至兩星期後需用貴價採購燃油，相關成本較以往高約一倍，已有漁船準備停航，避免虧損。



近期中東局勢持續緊張，帶動國際油價飆升，本港船用燃油價格亦在短時間內急升，令漁農業界營運壓力明顯加重。（資料圖片）

漁農業界高度依賴燃油運作，包括出海及運輸等安排，國際油價飆升，加重本港漁農業界營運壓力。漁農界立法會議員陳博智表示，雖然國家油價已由高位略微降低，但業界仍受嚴重衝擊，而現時還未完全浮現影響。

漁農界立法會議員陳博智（右）預料，日後農漁產品供應量或減少。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

運輸油價成本增一倍 魚穫難雙倍價賣 盼政府推紓困措施

陳博智指出，部份漁船現時仍在消耗農曆新年前低價購入的燃油，預計一至兩星期後需以高價採購燃油，相關成本較以往高約一倍，有船家及漁民已準備停航，「按照現在油價，漁船出去基本上都不能夠維持，一出海就立刻會虧損」，預料日後漁農產品供應量或減少。

問及漁民會否考慮將成本轉介至消費者，提升產品價錢？陳博智表示，漁民經濟壓力大，但明白市民生活不易，希望盡量共渡時艱；又指現時油價成本增幅一倍，「但魚無得雙倍價錢咁賣」。不過，他認同漁穫供應減少後，部份超市及街市的漁產品或因需求加價。

陳博智期望，政府可把握時間盡快推出紓困政策，包括研究與漁農業相關的燃油安排，以及檢視「漁業發展貸款基金」支援計劃的還款安排、批核時限和適用範圍，協助業界紓緩短期現金流壓力等。