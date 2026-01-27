乙肝共治｜議員：增篩查項目市民獲更多保護　關注計劃流程要簡單

醫務衞生局轄下基層醫療署將於下月7日推出「乙型肝炎共同治理計劃」。醫衛局基層醫療健康專員彭飛舟今早（27日）指，計劃目的是希望社區內高風險群組及早篩查、管理和長期跟進。他又指，乙型肝炎併發症比較嚴重，好大機會導致肝癌。



醫療衛生界立法會議員林哲玄就指，慢病共治計劃「慢慢加落去」，市民便可得到更多保護。他又指，相信計劃流程對市民而言並不複雜。



基層醫療健康專員彭飛舟表示，了解到有醫生對慢病共治計劃參加者收取遠高於建議的共付費，但該計劃目前屬市場測試，政府不會干預，將來在整個計劃檢討時，會一併檢討個別醫生的收費。（直播截圖）

彭飛舟在港台節目《千禧年代》中表示，推出乙炎共治計劃是希望社區內高風險群組及早篩查、管理和長期跟進，希望患者可及早發現，避免演變成肝硬化等。他續說，政府1988年推出幼兒接種乙肝疫苗，現時35歲以下而患有乙肝的病人少於1%，35歲以上則有7.8%。而且，乙型肝炎併發症比較嚴重，好大機會導致肝癌。

基層醫療署公布「乙型肝炎共同治理計劃」將於2月7日推出。（賴卓盈攝）

他又說，今次計劃針對較高風險人士。署方已在地方康健中心做好準備，家庭醫生亦獲安排培訓，希望推出計劃後可以在系統、醫健通等運作暢順。此外，彭飛舟指地方康健中心會有不同宣傳教育，如教育與患有乙型肝炎的家人等可以如何應對，希望提高市民健康意識。至於患者獲政府資助每年就診4次，他指穩定患者，一年2至4次足夠，但乙型肝炎會有變化，因此與專家商討後決定4次。

林哲玄在同一節目指，基層醫療涵蓋幼兒同長者，如三高等，現時再多了乙型肝炎，「慢慢加落去」，市民便可得到更多保護。他又指，計劃整體是好的，但流程一定要簡單，相信計劃的流程對市民而言並不複雜。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，辯論政府提出的宏福苑災後支援及重建議案，醫療衞生界林哲玄發言。（鄭子峰攝）

每次診症150元 料首年3萬人參加

「乙肝共治計劃」參加者如確診慢性乙型肝炎，患者獲政府資助每年就診4次，實際診金視乎家庭醫生收費，政府建議每次診症共付額為150元。署方預計大約2.3萬人會確診為慢性乙肝患者，料計劃首年有3萬人參加。