內地網吧攻港｜直擊內地客當旅館過夜　網吧常客讚包廂有門夠私隱

【內地網吧攻港系列二】內地網吧品牌去年開始攻港，當中最大賣點是設有獨立包廂，有網吧更標榜有床瞓及附設淋浴間、自助洗衣等其他過夜配套。記者早前到了位於旺角的「陸仁甲電競館」實測，直擊了不少內地旅客在該店過夜。有來自中山的大學生表示，本來也有打算找酒店，但覺得價錢有點貴，這間網吧一晚只需200元左右，「可以睡覺，又可以打機」，覺得適合自己。



至於另一內地網吧品牌「網魚電競」旺角店，雖然「冇床瞓」，但凌晨時份依然有不少人在打機，其中一人是來自廣西、現居香港的陳先生。他是一名網吧常客，曾到訪80、90後回憶之地i-ONE，亦去過網魚電競，比較下始終喜歡內地網吧模式。他指i-ONE價錢較貴，而且沒有所謂的「房間」、沒有門擋着。他認為有門十分重要，因為能保障私隱。



「陸仁甲電競館」旺角店。（王海圖攝）

有內地遊客在「陸仁甲電競」過夜。（林遠航攝）

凌晨零時左右，陸仁甲電競的大廳依然有不少人在打機。但到了一時多，人流明顯減少，只剩下一些穿拖鞋、在這裏過夜的內地旅客在活動。

中山特種兵200元一晚當旅館：可睡覺又可打機，肯定值！

譚先生是中山一間大學的大一新生，未升讀大學已想來香港旅遊，今月開學後的首個周末便來港，逗留一晚，翌日早上便要回中山趕赴下午的課堂。他來港前曾了解香港酒店的價錢，覺得比較貴，又在內地社交媒體抖音上看到網吧有連床的包廂，僅需約200港元，便到場入住，幸好有空房，否則若要住酒店，房價再貴200至300元，「會蠻辛苦的」。

譚先生曾在台灣的外島、澳門都有「特種兵」旅遊經驗，今次來港同樣「輕裝上陣」，只帶一件風褸，亦沒有購買「戰利品」帶回內地，因為「沒有什麼想買的東西」，全程預算500元，主要花在飲食、住宿及交通方面。

被問到包廂是否物有所值，他稱：「值值值，肯定值，有床可以躺，累了也可以休息」，而試睡時他亦表示枕頭、睡墊都夠軟，不會睡不慣。他又表示，如果下次來港過夜，視乎預算，網吧及正式酒店都會考慮。

譚先生指，這間網吧一晚只需200元左右，又可以睡覺，又可以打機，覺得適合自己。（洪戩昊攝）

佛山高中生嘆未有賺錢能力 躺電競椅當床：一晚先百零蚊

不過，這間網吧有床的房間有限，有內地客租不到，只能租用沒床的房間。來自佛山的韋先生與親戚三人來港兩至三日，事前也是透過抖音知道網吧有連床的包廂，加上本港酒店「有啲貴」，便到網吧，但未料已經爆滿，只好選擇普通包間躺電競椅過夜，碰運氣等有床房間空出，稱「留喺網吧幾舒服，又平喎、空間又大」。他又即場示範把電競椅椅背調低當床用，「都唔會（不舒服）吧，瞓多嘅話感覺唔會，佢都夠軟。」

17歲的韋先生表示，希望香港有更多此類網吧，認為會有不少人需要在此類網吧過夜，因為對於學生旅客來說，酒店價錢的確較貴，「（網吧）有床嘛，都一樣嘅啫，又平喎……一晚先百零蚊，比酒店平幾多呀......」他又說，今次來港不希望將太多錢花於住宿方面，若未來有預算，或會考慮住酒店。

韋先生即場展示如何「無床睡覺」。（林遠航攝）

他指，如果有錢的話，會選擇住大酒店，因為較舒服，服務又好。但他只是高二學生，還沒有賺錢能力，所以唯有選擇網吧當作平價住宿。

網吧常客比較傳統及新式網吧：門十分重要

記者同日凌晨亦到訪了另一內地網吧品牌「網魚電競」旺角店，店內間隔也是一般內地模式，有很多獨立房間，通道像迷宮。雖然這間網吧沒有過夜配套，即「冇床瞓」，亦沒有淋浴及洗衣設施，凌晨時份依然有多人在打機，大廳幾近滿座。

網魚電競旺角店的間隔也是一般內地模式，有很多獨立房間，通道像迷宮。（林遠航攝）

凌晨時份，依然有不少人在打機。（林遠航攝）

其中來自廣西、現居香港的陳先生為網吧常客，不論在內地或香港的網吧也有到訪。在香港，他去過80、90後回憶之地i-ONE，亦去過內地品牌網魚電競，但他還是喜歡內地模式，指i-ONE價錢較貴，而且沒有所謂的「房間」、沒有門擋着。他認為有包廂、有門十分重要，因為能保障私隱。

陳先生認為打機包廂有門十分重要，因為能保障私隱。（林遠航攝）