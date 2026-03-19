內地網吧攻港變旅館？實測$258過夜有床瞓可沖涼洗衫　民政署跟進

【內地網吧攻港系列一】香港網吧歷經千禧年代的高峰期後，因面對手機遊戲興起等挑戰，規模不斷萎縮，在新冠疫情期間更險成夕陽行業。不過，本港近年復見電競熱，加上愈來愈多內地旅客以「特種兵」模式來港，並在網吧過夜等因素，吸引內地網吧品牌攻港，例如「網魚電競」去年開業至今已擴展至7間分店，甚至有網吧標榜獨立包廂、「睡床」、淋浴間及洗衣機等配套，成為內地旅客在小紅書的「香港過夜推介」，其中今年初開幕的「陸仁甲電競」旺角店更經常爆滿，一「床」難求。



《香港01》記者早前到該店實測，租用設有「睡床」的獨立包廂「競技電競艙」通宵過夜，只需258元，床墊軟硬度適中，睡一晚並不辛苦，店內更提供付費餐飲及淋浴洗衣等服務，配套設施與膠囊旅館相似。如果以相若價錢租住旅館，或只能租床位，且需與其他陌生人同住一房，故該店吸引不少內地客光顧。



不過，在香港經營提供住宿用途的場所，需向牌照事務處申請旅館牌照。民政事務總署回應指，有關處所並未持有賓館牌照及遊戲機中心牌照，牌照處亦無接獲相關申請，正按《旅館業條例》跟進相關個案，如有足夠證據，會採取執法和檢控行動。署方亦根據《遊戲機中心條例》，將相關個案交警方跟進。



內地過江龍「陸仁甲電競」首店選址旺角，於2026年一月開幕。（王海圖攝）

陸仁甲電競的「休閒區」及「競技區」大廳。（王海圖攝）

「網魚電競」為內地龍頭網吧，全球擁逾1,200間店。圖為香港銅鑼灣店。（歐陽德浩攝）

內地過江龍網吧品牌去年起攻港 標榜獨立包廂可過夜

新冠疫情期間，網吧業因限聚令大受打擊，甚至曾是全港最大的連鎖網吧集團「陽光網絡」，也捱不住全線結業。惟近年本港電競熱復現，去年開始有內地網吧品牌攻港，主打未來科技風格，收費便宜，有別於傳統的港式網吧。部份品牌更在小紅書等社交平台上宣傳，標榜可通宵休息，提供淋浴、自助洗衣及寄存服務等，深受內地旅客歡迎。

其中過江龍「網魚電競」為內地網吧龍頭，全球擁逾1,200間店，包括美國、澳洲及新加坡，去年攻港後快速擴展至7間店，地點包括觀塘、旺角及荃灣等，部份店舖更主打日式JK制服的年輕女店員。雖然全線不設洗衣服務及床位，但銅鑼灣店設有淋浴間，若旅客周末凌晨時段過夜，包廂上網9小時只收79元。

陸仁甲電競旺角店在小紅書宣傳「香港旺角不到兩張港幣電競過夜攻略」。（小紅書截圖）

陸仁甲電競旺角店在小紅書宣傳「香港旺角199邪修過夜」。（小紅書圖片）

陸仁甲電競小紅書宣傳「香港旺角199邪修過夜」 附通宵過夜攻略

另一間過江龍「陸仁甲電競」選址旺角開設香港首店，今年一月開幕後在社交平台小紅書及IG上開設專頁宣傳，例如在小紅書發文介紹其店內設施時，標榜「香港旺角199邪修過夜(編按：打破常規的過夜方法)」、「香港旺角不到兩張港幣電競過夜攻略」等，聲稱內地旅客可在店內洗澡、洗衣及睡覺。

陸仁甲電競在內地主要經營地點為廣州市區，高德地圖顯示最少有逾10間店，其中一間更提供酒店服務，位於白雲區連元大街，名為陸仁甲電競酒店，在內地訂酒店平台攜程網可以預訂。據百度介紹指，陸仁甲一詞源於去年內地電競題材電視劇《玩家》，主角陸仁甲是一名未來時代的植物人，通過神經植入晶片後腦內經歷一場充滿反轉的遊戲歷劫。

陸仁甲電競每款包廂提供不同級別的電腦配備，通宵入住收108港元至288港元不等。（王海圖攝）

陸仁甲電競裝修風格統一採用黑紅色風格，加上佔地面積巨大，感覺就像身處迷宮。（王海圖攝）

陸仁甲電競旺角店11間床位房最受歡迎 通宵最便宜收$258

記者早前到位於旺角胡社生行的「陸仁甲電競館」實地視察，親身體驗店內包廂及設施。現場所見，該店提供共七種包廂，包括競技雙人包、卓威單雙包及高配單人包等，每款包廂提供不同級別的電腦配備，通宵收費108元至288元不等，可由凌晨零時逗留至中午12時，若不選擇通宵可考慮時租，會員價收20.4元至39.4元不等。

另外，競技電競艙及高配電競艙最為特別，除了配備高級電腦外，更放有一張可變身成約1.8米長的單人床供玩家休息，變身前為單人座梳化椅，只要用遙控按掣啟動，即可變身成睡床。若通宵入住分別收258元及288元。不過，該兩款包廂供應有限，全店只得11間，供應有限，記者首次到店時已爆滿，且有不少內地客在等候床位房，記者需要平日提早到場租房，才能通宵入住。

競技電競艙面積不大，雖然不設窗戶，但光線充足及空氣流通。（王海圖攝）

床墊的軟硬度適中，可惜床位狹窄沒有足夠空間翻身。（王海圖攝）

競技電競艙不設窗戶 床墊軟硬度適中但翻身有難度

若玩家首次到店租用包廂，需出示香港身份證或內地護照登記成為會員，並充值最少100港元，最後記者選擇入住競技電競艙，過夜索價258元。完成付款後穿過休閒區及競技區大廳，便到達包廂區域。網吧的裝修風格統一採用黑紅色風格，加上佔地面積大，感覺就像置身迷宮。

記者租用的包廂面積不算大，剛好能容納一個人，雖然不設窗戶，但光線充足及空氣流通，電腦裝有RTX 5070系列顯示卡，旁邊放有電競椅、及一張由單人座梳化變身成約1.8米長的單人床供玩家休息，天花板裝有閉路電視鏡頭，整體感覺不錯。而床墊的軟硬度適中，可惜床位狹窄，若要轉身則略嫌空間不足，但相信過夜一晚並無太大不便。

進入《英雄聯盟》頁面，只能登入內地伺服器。（王海圖攝）

實測機械鍵盤及滑鼠靈敏。（王海圖攝）

電腦內置《英雄聯盟》等熱門遊戲 只供登入內地伺服器

雖然記者並非專業電競選手，但確實感覺到電腦系統運行迅速，機械鍵盤及滑鼠靈敏，遊戲庫數量充足。不過，若打開近年受全球玩家歡迎的團隊對戰遊戲《英雄聯盟》（League of Legends），則發現系統只能登入內地伺服器，若要登入台港澳或美國等區域的伺服器，則要自行下載《英雄聯盟》的程式並完成安裝。

提供多元餐飲 有咖哩牛腩飯等一律收$48

陸仁甲電競館內提供餐飲服務，根據前台上方的餐牌，有六款飯類包括咖哩牛腩飯及麻婆豆腐飯等，全部收48元；七款麵食包括炸醬麵及車仔麵等，全部收38元；小吃有蜜糖雞翼及芝士香腸等，介乎5至42元不等。若玩家在電腦系統查閱餐牌，選擇更為豐富，頁面顯示提供樽裝飲品及即食麵等零食，惟價錢高於一般便利店。

餐牌顯示，六款飯類包括咖哩牛腩飯及麻婆豆腐飯等，除套餐外一律收48元。（王海圖攝）

付款返回包廂等待約半小時，服務員終於將食物送至包廂。（王海圖攝）

電腦下單收內地電子支付工具 由服務員送餐往包廂

如果透過電腦系統下單，顧客需要使用二維碼電子支付，即微信支付及AlipayHK；若要使用現金或信用卡付款，則需到前台落單。記者當日到前台購買了豬軟骨飯及王牌精銳套餐（包炸雞、薯條及凍檸茶），合共花費90元。職員接單後，即時從冰櫃內取了一包冷藏豬軟骨，原來是預製菜。

記者付款後返回包廂等待約半小時，服務員將食物送至包廂，雖然食物賣相合格、溫度足夠，但味道則有待改善。然而，這碟豬軟骨飯只需48港元，較區內餐廳便宜，而且還有專人送至包廂內，這個體驗可評價為「勉強可以」。

淋浴間毗鄰洗手間，但需要拍卡進入，目測尚算寬敞及整潔。（洪戩昊攝）

兩部附有乾衣功能的洗衣機不額外收費。（王海圖攝）

淋浴間收費$9.9需拍卡進入 洗衣機附乾衣功能不額外收費

陸仁甲電競館標榜「邪修過夜」，店內附設淋浴間、以及在本港網吧甚少見的自助洗衣服務，記者亦有實地視察。不過，該些設施並非免費提供，玩家如使用淋浴間需花費9.9元，購買「使用權」再拍卡進入，或可考慮支付28.8元購買淋浴包亦可使用。

淋浴包的物品包括一次性拖鞋、一次性浴巾、牙膏及牙刷；旅行裝洗髮露及沐浴露，來自江蘇的醫美品牌，還有一包洗衣液。現場所見，淋浴間尚算寬敞及整潔，放有兩部附有乾衣功能的洗衣機，另有吹風機掛在牆上，不額外收費。記者通宵視察當日，有部份內地旅客曾使用淋浴間。

淋浴包包括一次性拖鞋、浴巾、牙膏及牙刷，沖涼用品則有旅行裝洗髮露及沐浴露，還有一包洗衣液。（王海圖攝）

淋浴間有吹風機掛在牆上，不額外收費。（王海圖攝）

銅鑼灣賓館碌架床周末收$268 需與三名陌生人同住一房

翻查小紅書上的內地網友帖文，有不少人讚賞該間電競館的設施齊備，成為內地旅客來香港的過夜推介。記者體驗過後，亦認同其設施配套可媲美膠囊旅館。

實地體驗過之後，記者覺得呢間網吧配套已達到膠囊旅館級數，房間仲要更加大，兼有埋電腦，難怪會成為內地旅客過夜選擇。 記者洪戩昊

若在旅遊服務平台Trip.com，搜尋3月14日至15日（周六至周日）的賓館房價，根據其推薦頁面，大部份房價約200元至400元，以香港銅鑼灣賓館為例，最便宜的碌架床位連稅收268元，即床價與陸仁甲電競相近，卻需要與三名陌生人同住一房。

換言之，內地旅客選擇在網吧過夜，只要花上200多元，便能確保最基本的設施及用品，除了媲美內地廉價酒店的服務水平，甚至超出香港一般賓館的質素。

若在旅遊服務平台Trip.com，搜尋3月14日至15日的旅館房價，大部份索價約200元至400元。（網頁截圖）