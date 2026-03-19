90後電競迷合資過百萬元開網吧圓兒時夢　半年收支平衡擬澳門開店

【內地網吧攻港系列四】內地網吧近年大肆攻港，不過也有本地新晉冒起，有90後電競迷為了圓兒時夢想，去年與好友合資過百萬元創辦新式網吧（即電競館），推出金卡會籍制度吸引本地客長期光顧，更與職業籃球隊合辦電競比賽，開業半年已收支平衡，更計劃「過大海」開店。其實他在籌備網吧期間曾參考鄰近地區的營運模式，雖然考慮到顧客群包括過夜的內地旅客，惟擔心床位留宿違反香港法例，因此最後沒有仿傚。



中國香港電競總會創會會長楊全盛指，新冠疫情期間受到限聚令影響，全港超過一半網吧結業，惟去年本港舉辦多個大型電競比賽，氣氛熱烈，年輕人重新到網吧聚在一起練習，吸引投資者經營，業界似乎出現「翻生」的跡象。不過他認為內地的商業模式與香港不同，例如香港租金便佔經營成本的三至四成，相信過江龍挑戰香港市場不容易。



艾克斯電競X-Gaming尖沙咀店佔地面積4,500平方呎，可容納最多81人。（梁鵬威攝）

艾克斯電競X-Gaming創辦人張先生，為了圓兒時夢想，去年10月在尖沙咀開設首店。（梁鵬威攝）

去年10月尖沙咀及觀塘開店

近年本港有新晉網吧品牌冒起，90後張先生有見網吧近年相繼結業，為了圓兒時夢想，在電腦顯示卡價格飆升的情況下，毅然與好友合資過百萬元，在去年10月創辦「艾克斯電競 X-Gaming」，先後選址尖沙咀及觀塘開店，佔地面積分別為4,500及7,000平方呎，目前業務已步上正軌，收支開始平衡。他正計劃擴展分店，更考慮衝出香港到澳門開業。

我細個嗰陣好鍾意打機，可以話每一個電競少年，都希望擁有屬於自己嘅網吧。 艾克斯電競創辦人張先生

艾克斯電競採用全新的通風系統，配合24小時運作的空氣清新機，提供更潔淨的室內環境。（梁鵬威攝）

年輕女店員身穿JK制服為顧客送上飲品。（梁鵬威攝）

參考鄰近地區營運模式 惟憂床位留宿違法沒仿傚

艾克斯電競以紅黑色為主題，餐吧提供茉莉奶白、日式豚骨拉麵等飲品小食，年輕女店員則身穿JK制服與顧客打成一片。

張先生表示，香港傳統網吧只提供簡單的飲品及小食，惟新式網吧不止追求高階設備，也講求服務及衞生，他便參考鄰近地區的營運模式，包括內地及日本等，例如採用全新的通風系統，配合24小時運作的空氣清新機，提供更潔淨的室內環境。

不過張先生強調，並非所有地區的營運模式都適用於香港，例如日本網吧向過夜顧客提供床位留宿，就像旅館一樣，惟香港網吧若無持有相關旅館牌照，則屬違法，因此他沒有仿傚。

艾克斯電競與本地職業籃球隊「東方」合作，下月聯合舉辦電競賽事。（梁鵬威攝）

採訪當日為周六，全場座無虛席，只餘下一個座位。（梁鵬威攝）

推金卡會籍制度吸本地客 與東方籃球隊合辦電競比賽

採訪當日為周六，全場座無虛席，只餘下一個座位。張先生透露，尖沙咀匯聚購物商場，毗鄰星光大道等旅遊景點，每逢周末都有部份內地旅客到店過夜打機，不過他強調平日顧客群仍以本地玩家為主，為了吸引他們長期光顧，早前推出金卡會籍制度，399元送6小時上網、小食及飲品，淋浴間免費使用，生日更另有特別優惠，目前每日數十人申請成為會員。

張先生為了在業界闖出一片新天地，積極推動電競發展，例如最近與本地職業籃球隊「東方」合作，即將在下月聯合舉辦電競賽事，參賽者與東方隊員在籃球遊戲「NBA 2K」中一決雌雄。他更承諾未來將繼續舉辦不同賽事。

艾克斯電競顧客群以本地玩家為主。（梁鵬威攝）

艾克斯電競為了吸引本地玩家長期光顧，推出金卡會籍制度。（梁鵬威攝）

電競總會︰疫情期間限聚令全港超過一半網吧結業

中國香港電競總會創會會長楊全盛表示，香港網吧在千禧年代最為流行，由於當時電腦性能不強，寬頻仍未完全普及至各家各戶，同時對戰類型的遊戲興起，因此網吧如雨後春筍擴張，惟2010年代智能手機誕生，市民玩遊戲的習慣逐步改變，最後新冠疫情期間限聚令帶來的衝擊，導致全港超過一半網吧結業。

去年本港電競氣氛熱烈 吸引投資者現「翻生」跡象

不過，楊全盛觀察到網吧業近年似乎出現「翻生」的跡象。他表示香港去年舉辦多個大型電競比賽，氣氛熱烈，年輕人重新到網吧聚在一起練習，變相吸引投資者經營，而新店相比傳統網吧，明顯參考不同地區的特色，例如電腦配備更高級，提供更多種類的服務，同時外來經營者引進成功經驗至香港，大大豐富玩家的選擇，並改善整個業界的生態圈。

中國香港電競總會創會會長楊全盛表示，觀察到網吧業近年似乎出現「翻生」的跡象。（歐陽德浩攝）

香港租金佔經營成本三四成 料內地網吧攻港不容易

楊全盛又指，綜觀鄰近地區的網吧，都存在多元化發展的跡象，例如韓國電競風氣熱烈，網吧已發展成娛樂中心，提供餐飲及按摩等服務，成為年輕人的聚腳地；日本網吧變成小型旅館，當地人習慣在網吧過夜等待頭班列車回家；內地網吧主打美觀的裝修風格，標榜最頂級配置的電腦，甚至提供遊戲所有付費英雄及「皮膚」以吸引玩家。

但楊全盛認為，內地的商業模式與香港不同，例如香港租金便佔經營成本的三至四成，相信內地經營者挑戰香港市場並不容易。「因為我起碼見好多內地品牌嚟香港開，都有少少水肚不服，因為你揀咗內地嗰種模式搬嚟香港，我覺得未必咁容易攞到盈利。」

楊全盛認為新開張的網吧相比傳統網吧，明顯參考不同地區的特色，例如電腦配備更高級。（梁鵬威攝）

楊全盛觀察到網吧業近年似乎出現「翻生」的跡象。（梁鵬威攝）

針對旅客推出特色服務是業界未來發展方向之一

展望將來，楊全盛認為如今的網吧業難與千禧年代的全盛期相提並論，加上隨着香港與大灣區融合，各行各業也要面對港人北上消費的挑戰。他預料業界除了繼續出招吸引本地客外，亦會針對旅客推出不同特色的服務，相信是未來發展方向之一。