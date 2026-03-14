清明節禁忌｜9個常被忽略風水注意位　其他親戚掃墓後你不能再掃

清明祭祖慎終追遠是傳統文化之一。



不過台灣命理專家高宏寓提醒，一般人可能會忽略9個風水命理小細節，且墓地屬陰，若誤犯可能會導致衰運連連，務必要小心。

1. 祭拜前應先請示祖先是否在場或已起床，高宏寓建議，民眾點香後，先告知祖先「子孫OOO前來祭拜」，並以硬幣或擲筊確認回應，若祖先不在場或尚未起床，切勿強求，可擲筊約定時間再進行掃墓儀式。

示意圖（陳葦慈攝）

2. 如果在祭拜後49天內，需要辦喜事、做醫美手術、動刀、入新宅，或有生子計劃等，應先帶艾草、淨符洗淨全身。

3. 祭拜先祖要抱著尊重的心，切莫任意評斷亡者的生平，無論評斷的是好或壞，都應避免。

4. 墳上長樹、長花或墓碑長滿青苔，代表墓地濕氣重，可能形成「蔭屍」，從風水角度看，會影響後代子孫運勢。

5. 在納骨塔關閉櫃位時，不能讓自身影子投射於櫃內，民俗學上認為這有「蓋魂」含意，容易導致運勢不佳，嚴重者甚至引發血光之災。

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6. 納骨塔櫃位也如同陽宅，有風水煞位問題，如「柱角沖射、壓樑、電塔、冷氣出風口、環境通風不潮溼、陽光直射處」，需要注意。

7. 無論是墓地或納骨塔，結束拜拜後，為避免心生煩惱自覺被其他無形跟隨，可先到人多的地方，如賣場、便利商店、百貨公司或大廟走走再回家。

8. 不可重複掃墓（指土葬「培墓」，即帶修繕性質的掃墓，如重寫墓碑上的字），有些人為搶頭香一大早就拜，但未告知其他親戚，若其他親人再來打掃，就會犯「重喪」的掃墓大忌，意指會再帶走1個親人。

9. 「重複插香」也是重要禁忌，插香前可摸摸看香爐內的香灰是否石化，若香插歪了，可輕輕調整，但千萬不要拔起來重插，這個動作被視為不敬或詛咒。

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