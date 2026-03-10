清明節2026｜即日起至4月11日掃墓拜祖先吉日吉時及沖煞生肖一覽

今年西曆4月5日迎來清明節，是掃墓、祭拜祖先慎終追遠的大日子。



民俗專家楊登嵙指出，現在掃墓不用特別挑日子，但要在下午3時前去拜拜，以免招惹陰氣或視線不清影響安全。

楊登嵙表示，由於現代人大多將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，不用鋤草、補土，所以清明掃墓不必擇日看好日子，平常想去就去，但最好在下午3時以前去，否則更晚的時間拜拜完天都暗了，不僅危險，陰氣也比較重。

楊登嵙也分享2026丙午馬年掃墓吉日與注意事項：

3月10日，沖屬牛30歲，坐西向東不宜。

3月11日，沖屬虎29歲，坐南向北不宜。

3月16日，沖屬羊24歲，坐東向西不宜。

3月18日，沖屬雞22歲，坐西向東不宜。

3月21日，沖屬鼠19歲、79歲，坐北向南不宜。

3月23日，沖屬虎17歲、77歲，坐南向北不宜。

3月25日，沖屬龍15歲、75歲，坐北向南不宜。

3月28日，沖屬羊12歲、72歲，坐東向西不宜。

4月2日，沖屬鼠7歲、77歲，坐北向南不宜。

4月3日，沖屬牛6歲、66歲，坐西向東不宜。

4月4日，沖屬虎5歲、65歲，坐南向北不宜。

4月5日，沖屬兔4歲、64歲，坐東向西不宜。

4月8日，沖馬1歲、61歲，坐南向北不宜。

4月11日，沖屬雞58歲，坐西向東不宜。



例如在3月25日，民眾到戶外墳墓掃墓的隊伍中，有親人及子孫屬龍15歲或75歲者，或墳墓坐北向南不宜，要改其他日期拜拜，但其他歲數的肖龍不在此限。

