廉署招聘體驗日吸引千人參加　擬招募50名廉政主任及助理廉政主任

撰文：陶嘉心
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廉政公署今明兩日(14日及15日)舉辦招聘體驗日，吸引約1,000人參加，體驗及認識廉署的多元反貪工作，今次目標招募40名助理廉政主任及10名廉政主任。廉署香港國際廉政學院總監柳智浩表示，隨着社會環境、經濟及科技急速發展， 廉署銳意透過前瞻性的人才發展策略，因時制宜，培育全方位反貪專才，打造一支高效精銳的反貪隊伍。

廉署香港國際廉政學院總監柳智浩(右二)、廉署香港國際廉政學院副學院總監林長青(左二)及兩名廉署前線人員簡介廉署新一輪「一體化招聘」及招聘體驗日。(廉政公署網頁圖片)
來自廉署三個部門的前線人員與參加者分享反貪工作經驗。(廉政公署圖片)

廉政公署今明兩日(14日及15日)舉辦招聘體驗日，以「一份反貪使命　開拓無限潛能」為主題進行新一輪招聘，共約1,000個參加名額已滿。是次活動透過講座、行動示範、模擬工作體驗、個案分析、互動遊戲以及設施導賞等環節，讓投考者親身體驗廉署結合專業執法、誠信教育、制度預防及全球反貪的全方位反貪策略。參加者亦可即場參與入職體能測試，通過測試者即獲認可符合本年招聘的體能要求。

參加者即場參與入職體能測試。(廉政公署圖片)
參加者即場參與入職體能測試。(廉政公署圖片)
參加者即場參與入職體能測試。(廉政公署圖片)

今次體驗日其中兩個最受歡迎環節，分別是入職體能測試及拘捕與搜查技巧訓練。體能測試包括4個項目，有手握力測試、一分鐘掌上壓、一分鐘s i t - u p及15米漸進式心肺耐力跑。有八成參與體驗日人士會接受體能測試，反映大部份出席者都有志投考廉署。

至於拘捕與搜查技巧訓練，由廉署配槍人員示範使用手銬、胡椒噴劑等執法工具，參加者亦有機會於廉署人員指導下，參與模擬拘捕行動，從中檢視個人應變及解難能力。

模擬拘捕及搜查行動示範。(廉政公署圖片)
模擬拘捕及搜查行動示範。(廉政公署圖片)

廉署表示，新一輪招聘將以「One Commission」方向，透過「一體化招聘　全方位培訓」革新人才發展策略， 為轄下三個部門，即執行處、社區關係處及防止貪污處，進行統一招聘及培訓以填補空缺，截止申請日期為3月23日。

廉署今次目標招募40名助理廉政主任及10名廉政主任。通過考核並獲聘的人員，完成入職培訓後將於執行處展開首個工作崗位，之後會按廉署整體運作及人員發展潛能，唯才開拓反貪專業，有機會被調派至廉署不同部門工作，涉獵不同範疇的反貪工作。

廉署香港國際廉政學院總監柳智浩。(廉政公署圖片)

廉署香港國際廉政學院總監柳智浩表示：隨着社會環境、經濟及科技急速發展，廉署銳意透過前瞻性的人才發展策略，因時制宜，培育全方位反貪專才，打造一支高效精銳的反貪隊伍。他強調，革新策略進一步強化人力資源調配靈活性，將人員彈性調配至合適崗位，達至人盡其才，同時加強部門之間的協同效應，全面提升反貪工作整體效能。

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