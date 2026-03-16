去年4.22萬人住私營安老院　按年增4%　近半入住者達85歲

2025年全港612間私營安老院，共有4.22萬人入住，比2024年的4.06萬人增加1,600人，即增加約3.9%。政府統計處去年7月至8月訪問其中598間私營安老院，根據統計結果，政府估計去年全港有0.6%年齡55歲或以上居民入住，他們的整體年齡中位數為83歲。在所有年齡層中，85歲及以上入住者最多，佔整體45.6%。



政府估計現時入住的4.22萬名長者中，男性入住者的年齡中位數為80歲，女性則為86歲，整體年齡中位數為83歲。(資料圖片)

政府統計處在去年7月至8月，向612私營安老院發出邀請信、問卷及回郵信封，其中598間以郵寄、傳真或電郵交回問卷。

居住在私營安老院的人數由2024年7月1日的40,600人，上升至2025年7月1日的 42,200人。

按年齡及性別劃分在2025年7月1日居住在私營安老院的人數。（政府統計處文件截圖）

男院友年齡中位數為80歲、女院友則為86歲

根據問卷結果及其餘安老院的估算資料，政府估計現時入住的4.22萬名長者中，有47.9%為男性，52.1%為女性，性別比率（相對每千名女性的男性數目）為920。男性入住者的年齡中位數為80歲，女性則為86歲，整體年齡中位數為83歲。

在各年齡層中，80歲及以上人士佔約60.3%，比2024年的61.3%略減1%。85歲及以上人士佔約46%，為佔比最多的年齡組別。政府估計，該年齡組別内，入住私營安老院的長者佔全港長者的7.9%。整體而言，全港有0.6%長者去年入住私營安老院。