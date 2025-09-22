大灣區養老｜10.1起多9間院舍上榜共24間 新增珠海、惠州安老院
撰文：林遠航
社會福利署今日（22日）宣布，「廣東院舍照顧服務計劃」由10月1日起，將新增9家安老院為認可服務機構，分布於廣州、深圳、珠海、佛山和惠州，為參加計劃的長者提供資助安老宿位。現時參與計劃安老院總數會增至24間，涉及8個大灣區內地城市。
社署宣布，10月1日起，增加9間安老院參加廣東院舍照顧服務計劃，其中計劃本身已包括的廣州院舍增加3間、佛山增2間，深圳多1間。計劃並首次新增位於惠州和珠海的院舍，分別有2間及1間。
新增的院舍地址如下：
廣州椿萱茂養老服務有限公司（由九龍樂善堂與內地機構合作營運） 廣州市天河區科林路18號G棟
廣州市祈福護老公寓 廣州市番禺區鍾村街晉福路107號（2號倉儲樓）、111號
廣州江頤養老服務有限公司 廣州市海珠區南洲路139號1-9層01房
深圳市共享之家養老服務有限公司龍城店（由北京安老院有限公司與內地機構合作營運） 深圳市龍崗區龍城街道天昊華庭配套組團3、組團4
和園頤養中心（由頤盈投資有限公司與內地機構合作營運） 珠海市香洲翠前南路99號
佛山市醫養康養產業發展有限公司 佛山市禪城區江灣二路馬鞍街12號佛山市頤養院
佛山市順德區倫教醫院（只提供護養院宿位） 佛山市順德區倫教街道辦事處常教居委會新城南路1號
蔚耆（廣東）養老有限公司（由港惠醫養有限公司與內地機構合作營運） 惠州大亞灣區澳頭水塘面路蔚耆（廣東）養老有限公司
惠州市社會福利院（惠州市社會福利服務中心） 惠州市惠城區古塘坳大道福安路8號
連同現有15間安老院，參與計劃的安老院總數將增至24間，分布於廣州、佛山、深圳、中山、肇慶、江門、珠海和惠州的8個大灣區內地城市。
