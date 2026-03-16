60名醫科及護士生參與仁毅醫學交流計劃　4月起到內地實習兩星期

「仁毅醫學教育交流獎勵計劃」今（16日）舉行行前簡介會，來自全港10所醫護院校及機構的超過60名醫科生及護士學生，將從4月初起至暑假期間，分組前往北京大學醫學部、北京協和醫學院及上海交通大學附屬第六人民醫院，進行為期兩星期的深度臨床實習與文化交流。



立法會議員林哲玄指，過去兩年，已有近百名香港醫護學子透過計劃走進內地頂尖學府與臨床一線，在實踐中拓寬專業視野。



由慈善機構仁毅醫學教育計劃主辦的「仁毅醫學教育交流獎勵計劃」行前簡介會今晚舉行。（仁毅醫學教育提供）

由慈善機構仁毅醫學教育計劃主辦的「仁毅醫學教育交流獎勵計劃」行前簡介會今晚舉行。（仁毅醫學教育提供）

仁毅醫學教育計劃主席、立法會議員林哲玄醫生寄語即將前往內地交流的同學們，以「香港青年親善大使」 的身份，用心感受兩地醫護教育的異同。（仁毅醫學教育提供）

林哲玄指，今年的選拔是計劃啟動以來收到最多提名的一年，並首次採用MMI多重迷你面試形式，對學生的專業能力、臨床思維、溝通素養等提出更高要求。他寄語即將前往內地交流的同學們， 以 「香港青年親善大使」的身份，用心感受兩地醫護教育的異同，紮實學習專業本領，演繹香港獨有的地域文化精神，講好真實、立體、溫暖的香港故事。

出席今日簡介會的尚有香港大學李嘉誠醫學院護理學院李惠慈、中文大學醫學院那打素護理學院鄭可瑜教授、醫院管理局護士學校區凱邦、理工大學護理學院馮憲基、聖方濟各大學余兆麒健康科學院王慧蓮、浸會大學持續教育學院黃嘉恩、東華學院護理學院衛麗欣，以及仁毅醫學教育計劃秘書處代表。

「仁毅醫學教育計劃」於2024年成立，旨在促進香港與內地醫學和護理學領域的學術交流與人才培育。