科大與上海兩大學醫院簽備忘錄　就科研、人才、醫學教育交流合作

獲准興建第三間醫學院的科技大學，與復旦大學附屬華山醫院及上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院日前簽署戰略合作備忘錄，建立戰略合作夥伴關係。科大將與兩院就科研合作、人才培養、醫學教育、國際交流等方面合作，共同培育臨床科學家和醫學人才，加速臨床科研成果應用及轉化。



科大與瑞金醫院達成戰略合作夥伴關係。由科大校長葉玉如教授（左）與瑞金醫院院長寧光（右）代表簽署合作備忘錄。（科大提供圖片）

與復旦、上海交大附屬醫院合作

科大校董會主席沈向洋、校長葉玉如、首席副校長郭毅可率團到訪上海，與華山醫院黨委書記鄭寧及院長毛穎、瑞金醫院院長寧光及黨委書記胡偉國，考察兩院在人工智能和新興技術在臨床領域的應用和發展，以及在疾病診斷、治療優化和健康管理等領域的具體應用。

科大校長葉玉如教授教授（左二）、首席副校長郭毅可教授（右二）一行到訪上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院，與瑞金醫院院長寧光（左一）及黨委書記胡偉國（右一）會面交流。（科大提供圖片）

其中與華山醫院合作，主要透過教學團隊交流、聯合培訓與臨床實習等方式以培育人才，從而提升醫學教育與研究水準。而與瑞金醫院合作則聚焦於開發人工智能驅動的臨床解決方案，以助建設智慧型與低碳醫院。

沈向洋表示，是次合作將強化科大的醫學教育創新、人才培育和師資培訓，同時促進跨學科和國際學術交流。科大校長葉玉如認為稱，期望將上海打造成為科大的醫學教育和臨床實踐基地，提升學生的臨床實踐能力和科研水平。