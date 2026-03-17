超強颱樺加沙襲港時涉帶子女觀浪　父母被控虐兒准保釋至5.12再訊

超強颱風樺加沙於去年9月襲港，在8號颱風信號生效期間，有父母帶同子女到柴灣嘉業街防波堤觀浪，期間母親與5歲兒子被大浪捲走，送院後一度危殆，留醫後出院。事後警方以「虐兒罪」起訴，案件今（17日）在東區裁判法院提堂，控方表示已預備好答辯，暫委裁判官鍾穎詩應辯方申請，將案件押後至5月12日，以待向控方索取文件及給予法律意見。兩名被告准各以2千元現金保釋。



被告L.Q.R（女，38歲）及Y.K.K（男，41歲）同被控1項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，指他們於2025年9月23日，在香港，身為超過16歲，並對一名不足16 歲的兒童，即X 負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或遺棄該 X，而其方式相當可能導致該 X 受到不必要的痛苦或健康損害。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，期間有人疑墮海。（楊凱力攝）

案件編號：ESCC672/2026