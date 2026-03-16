樺加沙追風｜母子觀浪墮海險死　夫婦被控對所看管兒童虐待或忽略

超強颱風「樺加沙」去年9月底襲港，為歷來第二長時間的十號颶風訊號。而在8號風球生效期間，有一家四口在柴灣嘉業街防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，母子因此一度命危。



警方東區警區重案組經調查後，今年1月6日在柴灣區拘捕姓李（38歲）母親及姓甄（40歲）父親，上周三（3月11日）暫控兩人合共一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，案件將於明日（17日）在東區裁判法院提堂。



超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺，面部發黑。（Threads @amberleehk）

事發在2025年9月23日下午約3時許，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲姓李母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷，送院後一度情況危殆；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

事發時，幸得漁民梁北喜（喜哥）及兒子梁浩賢及時救人。喜哥其後接受《香港01》訪問時憶述事件經過，指在港作業60年，首次遇到墮海事故，他沒有多想立即營救，直言：「唔好搞到咁複雜，見到人就救，漁民佬就係咁，唔好話漁民佬，咩人都係咁，咩人都係見到人就救㗎啦，冇理由見死不救啦！」

▼ 9月23日柴灣嘉業街家庭墮海 ▼

