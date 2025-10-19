樺加沙追風｜柴灣家庭觀浪墮海險死 警：正調查事件 暫無人被捕
撰文：凌逸德
出版：更新：
超強颱風「樺加沙」上月底襲港，帶來歷來第二長時間的十號颶風訊號。而在8號風球生效期間，有一家4口在柴灣嘉業街防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，母子因此一度命危，幸3人其後均已無礙。警方今日（19日）回覆查詢時表示，現正調查有關事件，暫時未有人被捕。
而涉及樺加沙追風逐浪，警方事後已拘捕4人，包括帶兩名年幼兒子往堅尼地城觀浪 父親及印傭、以及兩名帶幼童到海怡半島岸邊的外籍女子。同時，檢控一名在屯門黃金泳灘游泳的男子。
事發在9月23日下午約3時許，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲姓李母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷，送院後一度情況危殆；一同觀浪的9歲女兒則無恙。
事發時，幸得漁民梁北喜（喜哥）及兒子梁浩賢及時救人。喜哥其後接受《香港01》訪問時憶述事件經過，指在港作業60年，首次遇到墮海事故，他沒有多想立即營救，直言：「唔好搞到咁複雜，見到人就救，漁民佬就係咁，唔好話漁民佬，咩人都係咁，咩人都係見到人就救㗎啦，冇理由見死不救啦！」
▼ 9月23日柴灣嘉業街家庭墮海 ▼
警方與消防均呼籲市民，不要再進行追風逐浪的行為，否則除危害自身安全外，亦會危害救援人員的安全。
樺加沙｜柴灣家庭觀浪墮海營救困難 警消籲勿再追風否則採取行動樺加沙｜4口家柴灣觀浪3墮海 漁民父子路過勇救人細節曝光颱風樺加沙｜舉家觀浪 柴灣母子被浪捲走 38歲母仍然危殆樺加沙｜柴灣家庭觀浪3人墮海 途人：女童哭叫爸爸媽媽有無事？樺加沙｜柴灣四口家觀浪 母子捲走昏迷 父落水救人 獲消防救起樺加沙追風．有片︱帶6歲及4歲男童堅尼地城觀浪 父親及印傭被捕樺加沙追風｜10號風球屯門黃金泳灘暢泳 警申法庭傳票檢控54歲男樺加沙追風︱海怡半島2女帶8歲童追風觀浪 獲准保釋候查