樺加沙追風｜柴灣家庭觀浪墮海險死　警：正調查事件　暫無人被捕

超強颱風「樺加沙」上月底襲港，帶來歷來第二長時間的十號颶風訊號。而在8號風球生效期間，有一家4口在柴灣嘉業街防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，母子因此一度命危，幸3人其後均已無礙。警方今日（19日）回覆查詢時表示，現正調查有關事件，暫時未有人被捕。



而涉及樺加沙追風逐浪，警方事後已拘捕4人，包括帶兩名年幼兒子往堅尼地城觀浪 父親及印傭、以及兩名帶幼童到海怡半島岸邊的外籍女子。同時，檢控一名在屯門黃金泳灘游泳的男子。



超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺，面部發黑。（Threads @amberleehk）

事發在9月23日下午約3時許，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲姓李母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷，送院後一度情況危殆；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

事發時，幸得漁民梁北喜（喜哥）及兒子梁浩賢及時救人。喜哥其後接受《香港01》訪問時憶述事件經過，指在港作業60年，首次遇到墮海事故，他沒有多想立即營救，直言：「唔好搞到咁複雜，見到人就救，漁民佬就係咁，唔好話漁民佬，咩人都係咁，咩人都係見到人就救㗎啦，冇理由見死不救啦！」

▼ 9月23日柴灣嘉業街家庭墮海 ▼



警方與消防均呼籲市民，不要再進行追風逐浪的行為，否則除危害自身安全外，亦會危害救援人員的安全。

▼ 帶6歲及4歲男童堅尼地城觀浪 父親及印傭被捕 ▼

超強颱風樺加沙襲港期間，兩男女帶同兩名小童在堅尼地城海邊觀浪，旁邊激流環繞，畫面相當危險。（Facebook群組「西環變幻時」）

▼ 海怡半島兩外籍女帶8歲童追風觀浪被捕 ▼

海怡半島高風一案，現場湧起數米高巨浪沖上岸，2女子與小童走避不及被巨浪淹沒，現場傳出驚呼聲。（Threads@allaboutmoney_hk）

▼10號風球屯門黃金泳灘暢泳 警申法庭傳票檢控54歲男▼