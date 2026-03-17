機場上月客運量達542萬人次　按年升20.1%　初六為農曆年假期高峰

機管局今日（17日）公布，上月22日、農曆正月初六香港國際機場的單日客運量超過21萬人次，為農曆新年假期高峰，而機場上月的客運量達542萬人次，飛機起降量為32,100架次，分別同比上升20.1%及10.5%。



機場上月的客運量達542萬人次，飛機起降量為32,100架次，分別同比上升20.1%及10.5%。（資料圖片／黃浩謙攝）

2月飛機起降量為3.21萬架次按年升10.5%

香港國際機場2月份的客運量達542萬人次，飛機起降量為3.21萬架次，分別同比上升20.1%及10.5%，而月內貨運量同比增長11.6%至36.1萬公噸。

今年首兩個月客運量及飛機起降量按年增11.7%及6.2%

今年首兩個月，機場客運量及飛機起降量分別同比增加11.7%及6.2%，達1093萬人次及6.65萬架次，而1月及2月的合計客運量增長主要受惠於轉機及過境旅客量上升，同比攀升30%。期內，往來內地及東南亞的客運量錄得最顯著升幅。