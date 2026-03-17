殺校｜蔡若蓮：紓緩措施力度消化完　「軟著陸」咕𠱸已出晒

教育局繼去年修訂「派0班」資助小學的發展方案，今日再更新方案選項，提出「新招」鼓勵學校合併，如「派0班」校與其它學校合併後，仍出現未達標開辦資助小一班，首次情況可享有一次「免死金牌」，獲准無條件參加下年度的小一派位。



學齡人口持續下跌，教育局昔日指助學界「軟著陸」應對，局長蔡若蓮指，當局曾推出「減派」、降低「開班線」等紓緩措施，但時至今日措施力度已「消化完」，形容「可以軟著陸嘅咕𠱸，我哋都已經出晒㗎」。她強調現有紓緩措施仍保留，至於會否提高小學開班線，則短期內不會考慮，「暫時我哋都係會希望穩中求進、有序咁去推行（政策）」。



教育局推出「升級併校計劃」鼓勵小學合併，合併後繼續營辦小一班級的學校，首次於小一派位中不獲批開辦資助的小一班級，該校可獲豁免申請方案一次。（資料圖片/鄭子峰攝）

根據教育局數據，小學學齡人口將由今年的47,000人，至2035年大幅下降至38,000人。教育局今日向小學發「開班信」，下學年有15間官津小學獲派「0班」小一，當中14間資助小學及1間官立小學。據悉，包括鮮魚行學校、中華基督教會長洲堂錦江小學。

教育局同日提出修訂「派0班」資助小學的發展方案，新增「新招」鼓勵學校合併，當中，如學校在合併開始的首三個學年內，首次出現收生未達標，於小一派位中不獲批開辦資助小一班，該校可獲一次「免死金牌」，獲豁免申請發展方案一次，並可無條件參加下年度的小一派位。不過，如之後該校再獲派「0班」，則要可選擇申請方案。

教育局局長蔡若蓮（資料圖片/廖雁雄攝）

蔡若蓮表示，措施為學校提供更多誘因，鼓勵學校合併，轉型升級成更有規模的學模，推動香港教育提速走向更高質量發展。她並措，當局一直以「軟著陸」作為目標，平穩有序減少剩餘學位，同時善用公共資源。為協助獲派0班的學校暢順過渡，將對各方影響減到最低，當局成立「支援公營學校持續發展專責小組」，由教育局副秘書長李碧茜作為主席。

有學校在合併後再次不達開班線，被問及合併效果是否未如理想，她則指，「如果只係一班加一班嗰啲合併，有機會一加一都係等於一嘅」。她鼓勵辦學團體盡早檢視情況，「唔好等到佢變咗一班先去諗」。

蔡若蓮：所有紓緩措施力度已消化完

下學年15間小學派「0班」小一，蔡若蓮指，早在10年前，社會開始討論學齡人口下降的問題，局方推出「減派」、「降低開班」線等的措施，時至今日，所有紓緩措施的力度已「消化完」。

她指，政府要從長遠角度去思考，擺脫目前的困境，為教育界提供穩定的環境，她又形容目前「可以軟著陸嘅咕𠱸，我哋都已經出晒㗎。」被問及15間小學派0班是否等同「軟著陸」已壽終正寢，蔡若蓮強調不是，相關措施依然延續。

短期內不考慮提高小學開班線

中學去年已提高「開班線」的收生門檻，被視為加速「殺校」，被問到小學會否同樣推展，蔡若蓮表示，短期內不打算調整，但會持續檢視政策，「暫時我哋都係會希望穩中求進、有序咁去推行（政策）」。

至於今次再修訂措施是否加速殺校，減輕政府財政負擔，她強調不是從財政角度考慮，指合併等優化方案同樣需要資源投放，當局更關心的是學生的群育發展機會。