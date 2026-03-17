小學殺校｜15收生不足小學名單　李家超母校五邑工商總會學校上榜

教育局今日（17日）向各小學派出2026/27學年「開班信」，當中有15間小學獲派「0班」，包括14間資助小學及一間官立小學，面臨殺校。教育局晚上公布名單，官校為筲箕灣官立小學，另包括第三度被殺校的鮮魚行學校，在自行收生時未有學生報名的景林天主教小學，以及特首李家超母校、深水埗五邑工商總會學校。



深水埗五邑工商總會學校為今次15間小一收生不足而面臨殺校小學之一。（學校Facebook圖片)

教育局要求相關學校今午向家長公布安排

教育局今會見傳媒時證實下學年有14所資助小學及一所官立小學，新學生小一收生不足16人，不獲准開辦資助小一班，是首次有多達15間學校於同一年獲派0班。教育局已要求相關學校在下午向家長公布安排。

中西區 新會商會學校

東區 筲箕灣官立小學、啓基學校（港島）、基督教香港信義會信愛學校、救世軍韋理夫人紀念學校

離島 中華基督教會長洲堂錦江小學

西貢 景林天主教小學、聖公會將軍澳基德小學

深水埗 五邑工商總會學校、深水埔街坊福利會小學

油尖旺 鮮魚行學校

北區 方樹福堂基金方樹泉小學

沙田 吳氏宗親總會泰伯紀念學校

葵青 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校

屯門 世界龍岡學校劉德容紀念小學



李家超為五邑工商總會學校第12屆畢業生

其中深水埗有兩間學校上榜，除了深水埔街坊福利會小學，尚有1957年創立的五邑工商總會學校，為李家超小學母校。學校網頁展示李家超數年前回校，擔任鑽禧校慶主禮嘉賓，並特別註明他是第12屆畢業生。

五邑工商總會學校展示李家超回母校圖片，註明他是第12屆畢業生。(學校網頁圖片)

五邑工商總會學校展示李家超回母校擔任鑽禧校慶主禮嘉賓圖片。(學校網頁圖片)

五邑工商總會學校展示李家超回母校擔任鑽禧校慶主禮嘉賓圖片。(學校網頁圖片)

九龍區尚有兩度收生不足、最後成功翻生的鮮魚行學校，該校今次第三度跌入殺校網，校長施志勁下午表示，會諮詢辦學團體及各相作持份者，再作決定。長洲中華基督教會長洲堂錦江小學四年內第二度獲派「0班」，陷入殺校危機

長洲錦江小學於2023年曾獲派「0班」，陷入殺校危機，2023年開設「私家班」小一，2024/25學年招生人數達標，成功「翻生」重獲政府資助。學校今次再收生不足，根據現行機制，不能再選擇開辦私立小一的翻生方案，如該校不選擇合併，或停止營辦全校或部份級別，教育局將於三年後停止向學校發放資助。

大角咀鮮魚行學校。（資料圖片／林振華攝）

中西區新會商會學校。（小學概覽圖片）

筲箕灣官立小學。（小學概覽圖片）

東區救世軍韋理夫人紀念學校屬合併後首3年內 獲一次「免死金牌」

港區有五間小學上榜，其中一間為中西區新會商會學校，於1958年創辦，現時小一至小四各只有一班，小五及小六則各有兩班。東區佔四間，為各區之冠。除了官校筲箕灣官立小學，尚有啓基學校（港島）、基督教香港信義會信愛學校及救世軍韋理夫人紀念學校。

教育局表示，救世軍韋理夫人紀念學校由2024/25學年起，與救世軍中原慈善基金學校進行合併，視乎學校的選擇，學校可受惠於今日公布的優化便利措施，即合併後首三年可獲一次「免死金牌」，可續參加明日9月入學的小一派位。

救世軍韋理夫人紀念學校。(學校網頁圖片)

將軍澳寶琳兩小學上榜 聖公會將軍澳基德小學屬千禧校舍

西貢區有兩間小學上榜，均位於將軍澳寶琳，其中景林天主教小學今年自行收生未能收到任何學生，而前身為黃大仙聖公會基德小學上午校的聖公會將軍澳基德小學，2004年才開校，校舍屬千禧校舍設計。

其餘四間學校位於為北區方樹福堂基金方樹泉小學、沙田吳氏宗親總會泰伯紀念學校、葵青柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校及屯門世界龍岡學校劉德容紀念小學。