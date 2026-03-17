殺校｜長洲錦江小學再獲派0班小一　校董會：積極尋求最合適方案

教育局宣布有15間官津小學派「0班」，《香港01》獲悉，其中一間為長洲錦江小學，該校校董會今日向校內職員發出通知，並指校方積極尋求最合適的方案。



長洲錦江小學於2023年曾獲派「0班」，陷入殺校危機，後來開設「私家班」小一，招生人數達標，成功爭取「翻生」，24/25學年重獲政府資助。學校再次獲派「0班」，意味再一次跌入「殺校網」，根據現行機制，這類曾「獲救」的學校若想「續命」申請發展方案，不能再選擇開辦私立小一的翻生方案，如該校不選擇合併，或停止營辦全校或部份級別，教育局將於3年後停止向學校發放資助。



長洲錦江小學再次不獲派0班小一。(資料圖片)

錦江小學校董會指，該校於2026/2027學年將未能成功開辦小一級別，校方會於今日正式發出通告，通知全體家長及學生有關安排。

校董會指，「學校會以學生的最大利益為依歸，積極尋求最合適的方案」，盡力為每一位學生的學習與成長作出最好的安排。在制定具體方案的過程中，懇請各位同事繼續保持專業精神，謹守崗位。

校董會表示，在此艱難時刻，學校謹代表法團校董會，向每一位老師及教職員致以最深切的謝意，「每一位的專業與堅持，是錦江小學最寶貴的資產。」