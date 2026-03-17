小學殺校｜料會有更多小學派0班　資小校長會：冀可招收非本地生

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學獲派「0班」，包括14間資助小學及1間官立小學。香港資助小學校長會主席陳淑儀預料，未來學校派0班的情況會更多，指學齡人口下跌，單靠本地生數量難以維持現時學校數量，她期望日後政府可容許資助學校招收非本地生，以增加生源。



未能於2026年度「小一入學統籌辦法」下獲批於 2026/27學年開辦資助小一班 級的公營小學名單。（教育局圖片）

長洲錦江小學再次獲派0班小一。(資料圖片)

陳淑儀校長：本地生不足以維持現有小學

陳淑儀校長表示，對15間小學獲派0班不感到突然，指學齡人口下降情況持續，部份學校逐年縮班，預計學校獲派0班的情況會更多，「如果淨係本地生，根本就咁多間學校真係維持唔到，你睇到嗰個情況係有乜困難嘅。」

教育局推「升級併校計劃」鼓勵學校合併，如學校在合併開始的首三個學年內，合併後繼續營辦小一班級的學校首次於小一派位中不獲批開辦資助的小一班級，該校可獲豁免申請方案一次，並可無條件參加下年度的小一派位，變相有「免死金牌」。

陳淑儀認為有預算總比無預算好，認為政策在紓緩作用，可視為一條出路，「好過兩間學校都唔喺度」。

香港資助小學校長會主席陳淑儀（資料圖片/黃浩謙攝）

至於措施是否為學校「吊命」，陳淑儀則說，政策由無到有是給予學校機會，「原本如果佢合併咗都收唔到，佢（教育局）可以直接唔畀佢運作。」她認為，派0班與學校是否營辦得好沒有關係，問題在於該區份沒有足夠的生源。陳淑儀期望，日後政府可容許資助學校如同自資學校般，讓非本地生入讀。

教育局局長蔡若蓮今日指，相關政策考慮不是從財政角度考慮，當局更關心的是學生的群育發展機會。陳淑儀指，不論政府財政情況如何，公帑都不應浪費，「納稅人冇可能比一個錢出嚟，然後就（學校）冇人讀，之後（學校）繼續去運作」。