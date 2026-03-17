婆婆膝蓋不適困擾十年　獲慈善計劃安排做手術　術後感獲第二人生

79歲的李女士兩邊膝蓋不適逾十年，曾在公立醫院確診膝關節退化，唯輪候公院手術需時。直至去年初，其右腳膝痛加劇，無法步行超過十分鐘。獨居的她的生活受嚴重影響，日常起居需鄰居協助，更曾因疼痛及膝部乏力而跌倒。



李女士說，公立醫院醫生說幫她排期，但始終沒有實際日期；她的家人亦未能承擔在私院做手術的十多萬元費用。她其後申請了由港安醫院—荃灣推出的「慈善全膝關節置換手術計劃」，兩個月後便被安排進行手術。術後，她迎來行動自如的第二人生，現時步行一至兩小時也沒有問題。由以往舉步維艱，到如今輕鬆出門，她說：「好開心、好驚喜、好幸福。」



該計劃為期兩年，獲李嘉誠基金會捐款逾200萬元，並得到港安醫院慈善基金—荃灣響應，預計可資助約20個全膝關節置換。



李女士說手術後感到迎來行動自如的第二人生。（港安醫院-荃灣提供）

手術前右腳膝痛加劇 無法步行超過十分鐘

李女士兩邊膝蓋不適逾十年，曾在公立醫院確診膝關節退化，唯輪候公院手術需時。2021年，她已因左膝腫痛難擋，靠家人資助於私家醫院進行左膝關節置換手術。直至去年初，其右腳膝痛加劇，無法步行超過十分鐘。獨居的她的生活受嚴重影響，日常起居需鄰居協助，更曾因疼痛及膝部乏力而跌倒。

她說，公立醫院醫生說幫她排期，但始終沒有實際日期，像無了期等待；她的家人亦未能再次承擔在私院做手術的十多萬元費用。透過朋友介紹，她得知「慈善全膝關節置換手術計劃」，而且申請手續簡單，提交了個人資料及相關文件後，便可約見醫生。

醫生指右膝「裏面爛晒」 術後行一至兩小時都無問題

醫生直指她的右膝「裏面爛晒」，需盡快做手術。結果約兩個月後，她便被安排進行手術，過程順利。

她去年4月完成手術，迎來行動自如的第二人生，現時步行一至兩小時也沒有問題，每早6時起身做運動、去跳養生舞，之後與朋友飲茶暢聚，重拾社交生活。由以往舉步維艱，到如今輕鬆出門，她說：「好開心、好驚喜、好幸福。」

骨科醫生：痛症長久會大大增加膝關節置換手術難度

為李女士進行手術的港安醫院—荃灣骨科顧問醫生沙惠良表示，膝關節置換手術目前已是非常成熟，成功率十分高。患者越早接受手術，康復情況越理想。若果膝關節退化至骨骼嚴重變形，或病人因痛症長久，不能活動至肌肉僵硬，會大大增加膝關節置換手術難度。

沙惠良指，痛症長久會大大增加膝關節置換手術難度。（港安醫院-荃灣提供）

他亦指，慈善計劃所提供的物理治療服務，能協助長者掌握居家訓練方法，避免錯失術後康復的黃金時期；而患者在專業人士指導下做復康運動，可令復原進度更為理想。

港安醫院—荃灣推慈善計劃 全額資助合資格低收入病人置換膝關節

隨人口老化，嚴重膝關節退化個案攀升。65至75歲以上長者，尤其女性，屬於高風險群，有迫切的換膝關節需求；但根據醫管局最新數字，公立醫院現有逾3.3萬人正輪候全膝關節置換手術，輪候時間中位數由五個月至四年多不等，最長更達七年；而此年齡層長者多已退休，未必承擔到私院十多萬元換膝手術費。

有見及此，港安醫院—荃灣推出「慈善全膝關節置換手術計劃」，全額資助合資格低收入病人置換膝關節，標榜手續簡便、服務覆蓋面廣、最快兩個月便可安排手術，令病人及早重拾無痛人生。

計劃為期兩年，獲李嘉誠基金會捐款逾200萬元，並得到港安醫院慈善基金—荃灣響應，預計可資助約20個全膝關節置換。計劃資助有經濟困難的病人能盡快置換單膝蓋或雙膝蓋關節，由術前檢查及評估、手術及醫生費用、人工膝關節費用、住院及藥物、出院後覆診，以至術後物理治療等也包括在內，令患者毋須憂慮經濟負擔，盡早接受手術。