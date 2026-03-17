小學殺校｜15校收生不足　至少4校再臨殺校　周潤發母校恐不保

教育局今日（17日）公布，本學年有15間小學獲派「0班」，包括14間資助小學及一間官立小學，面臨殺校。當中藝人周潤發及溫碧霞母校，前身為鳴遠小學的景林天主教小學，在自行收生時未有學生報名，最終也跌入今次殺校名單。



１5間學校中，有至少4間曾多於一次面臨殺校危機，包括啓基學校（港島）、鮮魚行學校及新會商會學校等。



未能於2026年度「小一入學統籌辦法」下獲批於 2026/27學年開辦資助小一班 級的公營小學名單。（《香港01》製圖）

景林天主教小學。（小學概覽圖片）

教育局今日（17日）向各小學派出2026/27學年「開班信」，當中有15間小學獲派「0班」，包括14間資助小學及一間官立小學，面臨殺校，包括周潤發和溫碧霞母校、前身為鳴遠小學的景林天主教小學，以及特首李家超的母校、深水埗五邑工商總會學校。

景林天主教小學前身為調景嶺鳴遠學校小學部，周潤發是該校校友。（鳴遠中學舊校網圖片）

景林天主教小學前身為調景嶺鳴遠學校小學部 周潤發及溫碧霞為校友

景林天主教小學在自行收生階段錄得「0人」報讀，統一派位階段更難達標。該小學前身為調景嶺鳴遠學校小學部，1990年遷校至景林邨後改名為景林天主教小學，周潤發及溫碧霞曾在遷校及改名前就讀該小學，是學校舊生。

溫碧霞與周潤發是校友，他們小學時讀景林天主教小學前身調景嶺鳴遠學校小學部。（資料圖片／葉志明攝）

西貢區另一間面臨殺校危機的是聖公會將軍澳基德小學，前身為黃大仙聖公會基德小學上午校，該校於2004年由黃大仙遷入將軍澳，用千禧新校舍。

另外，15間學校中有至少4間曾多於一次面臨殺校危機，包括啓基學校（港島）、鮮魚行學校及新會商會學校、中華基督教會長洲堂錦江小學。

中西區新會商會學校。（小學概覽圖片）

中西區新會商會學校及鮮魚行學校第三度收生不足

中西區新會商會學校於1958年創立，屹立上環68年。 該校曾於2008年收生不足，其後申請參加小一派位「翻生」；惟兩年後，2010年再因同樣問題面臨殺校，最後校方眾籌，開辦私立小一，翌年收生成功達標，重返政府資助名冊，成功救校。今次為該會第三度面臨殺校危機。

大角咀鮮魚行學校。（資料圖片／林振華攝）

鮮魚行學校於1969年成立，在2004年第一次小一收生不足23人，面臨殺校。時任校長梁紀昌與學生上街遊行、到街市籌款、最後通過特別視學而逃過一劫的鮮魚行學校。不過三年後、2007年學校再因收生不足面臨殺校，校長梁紀昌再次救校，於同年獲准辦私營小一班，2008年小一派位收到足夠學生，私營小一班獲得恢復資助，第二度「翻生」。

啓基學校（港島）。（小學概覽圖片）

啓基學校（港島）原為陳維周夫人紀念學校 因第一次殺校而改名

啓基學校（港島）於1967年創立，原名北角街坊會陳維周夫人紀念學校，2009年因收生不足，接獲當局「 殺校令」，其後獲批開辦私立小一。當時校方為來年取錄足夠學生，斥巨資翻新校舍、聘請新教師，更改名為「啓基學校（港島）」。

中華基督教會長洲堂錦江小學。（資料圖片 / 張浩維攝）

長洲錦江小學今次不能用開設「私家班」小一「續命」

長洲錦江小學前身是長洲女校，1978年改為現名。該小學於2023年曾獲派「0班」，陷入殺校危機，後來開設「私家班」小一，招生人數達標，成功爭取「翻生」，24/25學年重獲政府資助。該校因6年内曾「獲救」，若想「續命」申請發展方案，不能再選擇開辦私立小一的翻生方案，如該校不選擇合併，或停止營辦全校或部份級別，教育局將於3年後停止向學校發放資助。