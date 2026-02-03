科技園公司與華潤展示「衝出夢想」計劃成果　支援青年創新創業

香港科技園公司與華潤集團攜手推動的「衝出夢想」計劃，周一（2月2日）舉行成果展示日，呈現計劃2023年啟動以來的成果。創新科技及工業局局長孫東、華潤集團總經理王崔軍、香港科技園公司主席查毅超共同主禮並致辭，並有政府代表、創科企業、合作夥伴、青年創業家、學界人士等逾120位嘉賓出席。



圖為2026年2月2日，香港科技園公司與華潤集團「衝出夢想」計劃成果展示日圓滿舉行，主禮嘉賓包括:創新科技及工業局局長孫東(右二)、華潤集團總經理王崔軍(右一)、香港科技園公司主席查毅超(左二)、香港科技園公司行政總裁黃秉修(左一)。（主辦方提供圖片）

兩年支援逾400大學生進入企業實習

為期五年的「衝出夢想」計劃於2023年由科技園公司與華潤共同策劃，並獲華潤慈善基金有限公司捐贈一億港元，支持香港青年創新創業，構建更蓬勃的創科生態圈。計劃透過3個核心項目，包括：「香港青年創科實戰計劃」、「華潤x香港科技園Ideation項目」和「ChinaBooster」取得紮實成效。

其中，「香港青年創科實戰計劃」兩年來累計支援超過400名來自本地、中國內地及海外頂尖學府（如牛津大學、帝國理工學院、多倫多大學、新加坡國立大學等）的大學生，進入超過200間科學園園區企業實習。調查顯示，超過九成參與企業對實習生表現滿意，超過八成企業考慮於實習生畢業後直接聘用；超過九成的實習生表達畢業後投身創科行業的意願。計劃已成功促成約一成實習生繼續投身香港創科生態圈，體現計劃在吸引與留住青年創科人才的價值。

圖為2026年2月2日，香港科技園公司與華潤集團「衝出夢想」計劃成果展示日圓滿舉行，現場展示具發展潛力的初創項目。（主辦方提供圖片）

逾125隊初創團隊參與科技研發

「華潤X香港科技園Ideation」項目累計吸引125隊初創團隊參與，涵蓋生命與健康科技、綠色科技與新能源、建築科技等領域。團隊除獲資金支持外，亦透過主題工作坊、產業參訪及專業指導，提升商業實戰能力，驗證創意及建立營運模式。

「China Booster」項目充分發揮華潤在香港及內地的產業資源優勢，為創科公司提供深化香港及內地市場發展的支援，量身打造加速方案，助其對接內地資源與供應鏈，擴展業務。

孫東肯定計劃成效

孫東肯定「衝出夢想」計劃的成效，稱計劃至今吸引超過400名香港青年參與，通過實習、專業培訓和指導，了解創新創業的整個過程，以及可能遇到的挑戰，是很好的經驗。

查毅超致辭時表示，科技園公司積極融入及服務國家發展大局，將繼續與華潤集團攜手，保持創新精神、堅持探索，齊心建設香港成為國際創科中心，為國家高質量發展作出貢獻。王崔軍也表示，華潤聚焦人才培養、產業升級與灣區協同，推動科研成果轉化，促進香港與內地優勢互補，為香港融入國家發展大局、實現科技自立自強貢獻央企力量。