馬鞍山女屍案　男友被捕時曾指女友是外星人　謀殺罪成囚終身

馬鞍山梅子林2022年發生命案，38歲女子赤裸伏屍村屋，頭部埋在門外走廊的洞，其同居男友涉行兇被捕。他被捕時曾指女友是「外星人」，指女友在地洞「吸地氣」。他否謀殺，自辯時稱當晚與女友均有吸毒，他指女友兩度衝出門，他拉著女友時曾發生碰撞，之後女友回房休息。他清晨發現女友躺在門外地洞。陪審團今(18日)在高等法院退庭商議.，4男3女組成的陪審團經退庭商議約5小時，一致裁定被告謀殺罪成。



被告另在審訊前承認1項管有危險藥物罪，法官就該罪判他監禁12個月，而謀殺罪則依例判處終身監禁，兩罪同期執行。



被告鄧龍輝，56歲，否認一項謀殺罪，指他於2022年4月14日馬鞍山梅子林路梅子林村某單位，謀殺霍倩儀（38歲）。他在自辯時指，願承認誤殺罪。

被告鄧龍輝否認謀殺。(資料圖片)

被告鄧龍輝否認在馬鞍山梅子林一村屋謀殺女友霍倩儀。(資料圖片)

女死者霍倩儀的屍體被發現在馬鞍山梅子林一村屋走廊外。(資料圖片)

控方認為被告曾與事主爭執並襲擊她

被告和事主於2012年認識，其後拍拖和成為房地產生意拍擋，兩人於梅子林村屋同居。控方指，案發於2022年4月13日晚上至14日早上6時許，兩人曾在單位內爭吵，被告並有襲擊事主。被告翌日早上三度致電報案，自稱殺死事主。警員和消防員到場發現事主躺在走廊近門口位置，頭埋在一個洞內，全身赤祼，被外套遮蓋

女事主多處受傷斷14根肋骨

警員在單位檢獲可卡因、大麻和俗稱「K仔」的氯胺酮。化驗顯示，事主血液內有可卡因和「K仔」。女事主有多處傷勢，她斷了14根肋骨，膞頭亦有骨折，兩邊肺部塌陷。另全身有多處瘀傷和擦傷。法醫指，事主的死因為她胸腟的傷勢。

被告被捕4天後才驗尿，未驗出可卡因，該測試未有就「K仔」檢驗。

友人指被告與事主間會爭執

被告友人廖永忠供稱，被告和事主間中會有爭拗，多數涉及做生意的觀點。廖指被告曾向他抱怨，指事主「少咗錢佢(被告)」，並指被告曾稱：「.再係咁，就攬住一齊死。」

女兒指被告有吸毒

被告的女兒指被告有吸毒，亦曾有異常的行為，如曾稱中文大學有一個紅色圓波，指被告曾稱該圓波會影響他的磁場。

錄影會面指女友是外星人

被告在與警方的會面錄影稱，他與前妻育有一女，數年前在酒吧認識事主，兩人之後拍拖並同居。他們都從事地產投資，亦經常為工作、金錢問題爭吵。

他在會面指事主是「外星人」，謂：「咁佢真係唔係人嚟，同佢嘈起上嚟，佢流血咁樣無端端收返上去，無血嘅個人都，塑膠嚟。」

會面時曾稱有摙和箍事主

被告又稱，案發時曾經和事主爭吵，爭吵後事主洗澡。他在事主洗澡前後曾「摙」和「箍」事主。他又指事主：「吸地氣，吸咗個窿啲氣咪死。」並補充說，他曾叫事主「早啲投胎」及不要「搞」，謂：「你搵窿捐…捐落去快啲死。」

自辯時稱與女友關係良好

被告在審訊中出庭自辯時透露，他自20多歲起開始吸毒。他和事主在單位同居時，兩人一星期吸毒5、6次，服食大麻、可卡因和「K仔」。他指事主有在營地生意上協助他，二人雖間有吵架，但關係良好。

自辯時稱與事主均曾吸毒

就案發當晚所發生的事，被告在庭上道出另一版本。他稱當晚和事主均曾吸毒。期間，事主衝出單位外的水池，並脫下衣物，他指事主曾問被告：「喺度死好唔好？」他指事主曾掌摑他，故他有捉著事主的手，並把她帶入單位並哄她，之後兩人有性交。他稱之後兩人有再吸毒，事主再衝出單位，被告均有追著她，並把她帶回單位。

指事主曾兩度衝出單位

被告稱期間曾問事主：「你係咪外星人嚟？」並稱是當刻諗到就講。他指事主第二次衝出單位時，他曾捉著事主並大力搖晃，亦曾箍住她，兩人曾一同倒地，並在雲石枱附近「撞嚟撞去」。他曾罵事主說：「咁想死，不如捐落個窿到死…咁想死，捐個頭落去，好簡單。」

見事主頭在洞內

他稱兩人之後有回睡房，他後來往浴室及再吸可卡因，之後發現事主不見了，便到單位外找，見事主的頭已在洞內。他有搖晃事主，指事主起初仍有呼吸，之後呼吸減弱，他清晨時分致電朋友求助和報警。

案件編號：HCCC107/2024