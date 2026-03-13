馬鞍山女屍命案　被告稱與事主吸毒後　女方衝出門問喺度死好唔好

五旬漢涉在馬鞍山梅子林住所殺死同居女友案，今（13日）在高等法院續審，被告出庭自辯。被告稱他廿多歲已開始吸毒，後來認識了事主並同居，兩人亦會一起吸毒。他又稱，與事主會為瑣事吵架，但關係不錯。案發當晚，他與事主一起吸毒及性交，他指女事主兩度衝出單位，其中一次只穿內褲衝出水池並問他：「喺呢度死好唔好。」他有問事主是否外星人。他見事主第二次衝出單位後，曾把她拉回室內，期間有箍著及搖晃她，兩人又曾一同倒地，並在雲石枱附近「撞來撞去」，他曾罵事主：「咁想死，不如捐落個窿度死。」後來他見事主回房睡覺，他再吸含可卡因的煙，之後發現事主的頭在洞。



被告鄧龍輝，56歲，否認一項謀殺罪，指他於2022年4月14日馬鞍山梅子林路梅子林村某單位，謀殺霍倩儀（38歲）。

被告鄧龍輝否認謀殺女友霍倩儀。(資料圖片)

被告稱每星期與事主吸毒5至6次

被告今自辯時指，於2016年底認識事主，兩人其後拍拖並同居，涉案時居於梅子林村單位。在被告提議下，事主於2017年改為從事地產，兩人一同從事地產生意，盈利均分。他自2021年10月起，開始在梅子林村單位附近，經營營地生意，租借地方予他人露營，事主亦會助他。

被告又稱，他自20多歲起開始吸毒。他和事主住在梅子林村時，兩人一星期吸毒5、6次，服食大麻、可卡因和俗稱「K仔」的氯胺酮。

事主曾問是否信有外星人

被告稱，他曾和事主談及世上是否有鬼，被告稱他信有鬼，但沒有見過，事主隨即指：「你無見過你又信，咁你信唔信有外星人？」被告猶疑片刻，回應指可能會有外星人。

被告形容與事主關係不錯

被告又稱，他與事主有時會因意見不同或瑣事而爭吵，但非為地產和營地生意，亦非或金錢問題拗撬，形容兩人當時的關係不錯。

事主突衝出水池並問喺度死好唔好

被告稱，2022年4月13日晚，兩人在單位內吸毒。期間，事主突衝入單位外的水池，並脫下衣物。被告也加入，兩人脫至僅穿上內褲。事主問被告：「喺度死好唔好？」被告以為她開玩笑，指水池寒冷。兩人返回單位時，事主突掌摑被告。她打算再打時，被告捉著她的手，又把她帶入單位，兩人在單位內性交。

性交後，事主前往洗澡，之後沒穿上衣服，僅以外套遮掩身體。兩人之後再吸食毒品，事主兩度衝出單位，被告均追著她，並把她帶回室內。

被告曾問事主是否外星人

被告稱，事主第一次衝出去時，他曾捉著事主說：「你信唔信我攞把刀鎅自己？」事主回應：「你試下。」被告遂用刀鎅自已的左手數次致流血。被告又向事主稱：「睇吓你怪啲定我怪啲」和「你好似冷血咁。」此外，被告問事主：「你係咪外星人嚟？」辯方問被告為何要這樣問事主，被告庭上解釋：「果吓諗到就講。」

第二次捉著事主曾大力搖晃她

事主在第二次衝出單位時，被告曾捉著事主，並大力搖晃她。被告又箍住事主，期間雙雙倒地，在單位外的雲石枱附近「撞嚟撞去」。他第二次把事主帶入單位後，並責罵事主說：「咁想死，不如捐落個窿到死…咁想死，捐個頭落去，好簡單。」

再吸含可卡因的煙後發現事主的頭在洞

他指事主其後回到睡房，被告到浴室吸食含有可卡因的香煙。他離開浴室後到睡房查看，發現事主又不見了，便到單位外找，見事主的頭已在洞內。被告稱他有搖晃事主，事主起初仍有呼吸，之後呼吸減弱，他清晨時分才致電朋友求助和報警。被告又稱他有承認誤殺。

案件編號：HCCC107/2024