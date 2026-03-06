馬鞍山女屍命案　被告女兒指父有異常行為　指中大紅波影響其磁場

五旬漢涉在馬鞍山梅子林住所殺死同居女友案，今（6日）在高等法院續審。被告的朋友及女兒先後作供。朋友稱案發當日清晨，被告致電他並說：「發達啦……」他還以為被告有錢還他，惟到場見到警察已在場。被告女兒則指被告有吸毒，亦間有異常行為，例如被告曾向她表示中文大學有一個紅色圓波，被告指該圓波影響了他的磁場。



被告鄧龍輝，56歲，否認一項謀殺罪，指他於2022年4月14日馬鞍山梅子林路梅子林村某單位，謀殺霍倩儀（38歲）。

被告鄧能輝與女死者霍倩儀生前一同經營地產生意。(資料圖片)

被告女兒指被告鄧龍輝有吸毒，有時亦有異常行為。(資料圖片)

女死者霍倩儀的屍體在馬鞍山梅子林一村屋外的走廊被發現。(資料圖片)

被告女兒指，被告鄧龍輝曾稱，中文大學有一紅色圓波，影響了他的磁場。(資料圖片)

女事主2019年加入了被告與廖的公司

證人廖永忠供稱，認識被告多年。廖和被告於2015年一同從事地產生意，涉及買賣土地。至2017年時，被告把事主介紹予廖認識，廖亦得知被告和事主拍拖。廖指事主原本任職保險經紀，後來轉為地產經紀，她在2019年加入被告和廖的地產生意。

被告曾埋怨事主給錢少

廖指，被告和事主間中會有爭拗，多數涉及做生意的觀點。被告於2021年11月就經營營地向廖抱怨，廖指被告說：「Maggie(事主)今個月俾少咗錢佢(被告)...再喺咁，就攬住一齊死。」廖指2022年4月14日早上6時許，收到被告的電話，被告在電話稱：「發達啦，發達啦，快啲上嚟啦。」廖指被告因生意上尚拖欠尾數，廖以為被告打算還錢給他，遂開車到被告梅子林的村屋住所，當時已有警員在場。

同意攬住一齊死或指生意倒閉

廖在辯方盤問時，同意「攬住一齊死」可以理解為生意倒閉後「一齊死」。他當時亦無想過被告想指和事主互相殺害對方。

認為中大紅色圓波影響了其磁場

被告女兒鄧鏝焮稱，知道被告吸毒，但不知道他是否被診斷有精神問題。她指被告有時會行為異常，並稱在通往梅子林村的路見到中文大學，中文大學有一個紅色圓波，該圓波影響被告的磁場。被問及被告有沒有其他異常行為時，她稱指沒有。

為女兒按摩突稱我唔係爸爸

她又指，被告有次大力按摩她的膞頭，她覺痛叫被告停止，被告回應說：「我唔係爸爸。」

於2022年4月初，她曾到被告的梅子林村住所留宿，她早上聽到被告和事主拗交，被告稱：「你咁樣講會令人誤會。」事主回應：「但一定要咁講。」被告便指：「信唔信我殺咗你？」被告女兒指，他不知道兩人爭吵的原因，兩人同日稍後亦回復平靜。

辯方問是否覺被告鬼上身

辯方盤問時指，被告女兒作供時指被告曾說：「我唔係爸爸」時，「好似鬼上身」。被告女兒解釋，她認為被告當時沒有吸毒，語氣也變得嚴肅，才這樣描述。

案件編號：HCCC107/2024