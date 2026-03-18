1.2萬小數學家參加數學思維比賽　家長：冀子女學會冷靜分析難題

由數學思維舉辦的「數學思維大激鬥2026」本周日（15日）結束，賽事吸引港澳兩地逾千間學校、近12,000名「小數學家」在香港亞洲博覽館內聚精會神、落筆運算；澳門賽區則於旅遊塔同步開賽。有家長表示，在AI科技觸手可及的時代，尋找答案並不難，難的是如何面對挫折，希望孩子透過大型賽事的洗禮，學會冷靜分析難題，從錯誤中成長。



近12,000名「小數學家」3月15日在香港亞洲博覽館參加「數學思維大激鬥2026」。（主辦機構提供圖片）

主辦機構公布，超過400間中小學組隊角逐校際賽殊榮，今年「校際賽」競爭尤為激烈，多間傳統名校及地區龍頭學校均派出最強陣容出戰，爭奪團體最高榮譽。賽事按年級分組，覆蓋由幼稚園低班（K2）至高中組別（F6）的全學齡學生。學生透過繁簡英對照的專業試卷，挑戰邏輯推理、空間感及綜合解難能力。

個人賽及校際賽得獎名單將於5月15日中午12時在官方網站公佈。

賽事自2016年首次舉辦，為3至18歲學生提供挑戰自我的平台。賽事由資深教學團隊編寫試題，內容參照各國課程標準，透過具啟發性的題目激發學生的數學潛能，目前已發展成為港澳地區極具代表性的年度數理競賽。今年賽事亦獲得直資學校協會作為支持機構。

現場有家長表示，參加比賽的首要目的並非追求獎項，而是希望孩子能經歷大型考場的洗禮。有家表示，在AI科技觸手可及的時代，尋找答案並不難，難的是如何面對挫折，希望孩子透過大型賽事的洗禮，學會冷靜分析難題，從錯誤中成長，指這種抗逆力與解難能力，無論對升中還是應對未來生活挑戰，都是最寶貴的資產。

MathConcept香港區行政總裁衞紓淇表示，希望讓學生跳出課本框架，鍛煉應對未來 AI 主導世界所需的邏輯思維與分析力，今年大灣區學生參與人數持續上升，反映家長已從重視「機械式練習」轉向關注「全方位數理思維」的培養。

MathConcept與內地技教育品牌斯坦星球進行了戰略合作簽約儀式。（主辦機構提供圖片）

比賽當天，MathConcept與內地技教育品牌斯坦星球進行了戰略合作簽約儀式，由MathConcept Education集團主席，及STEMSTAR創始人及董事長簽署。斯坦星球專為3至18歲青少年設計多元、整合式 STEM AI 課程。集團相信憑藉兩大品牌強強聯手，合作開辦STEM AI 課程，有望能夠吸引並且幫助學生理解人工智能原理。