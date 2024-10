香港網安奪旗賽2024｜中學老師認同賽事與STEM教學相輔相成

香港的網絡安全技術發展穩步上揚,而本地網絡安全盛事之一的「香港網安奪旗賽(HKCERT CTF)」今年迎來賽制改變,將設有初賽和決賽,而比賽形式亦與以往有所不同。因此,為令有意參加者搶先了解今年最新賽制及「奪旗」攻略,今屆賽事亦為參加者舉辦初賽和決賽工作坊作備戰,而參賽學校之一英華書院的負責人黃健威老師樂見比賽和工作坊的內容與中學STEM教學達至相輔相成的效果,鼓勵學生應該把握機會,積極參與多元化活動,拓闊眼界同時緊貼時下科技發展的浪潮。



全新賽制及內容 舉辦賽前工作坊助參賽者備戰

由香港生產力促進局(生產力局)與香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)舉辦的「香港網安奪旗賽 (HKCERT CTF)」是透過奪旗遊戲(Capture The Flag)的方式,藉以訓練本地網絡安全人員的技術。今年賽事繼續設有中學組、大專組、公開組和國際組,但形式有別於過往,將分成初賽和決賽兩部分,其中初賽為傳統解題方式,決賽則是本地網絡安全賽事少有的「King of the Hill」方式,當中揉合攻防挑戰來決勝負。

為了讓一眾參加者好好準備新賽制,會方今年亦舉辦初賽和決賽工作坊。賽事協辦機構、香港CTF隊伍黑荊(Black Bauhinia)的創會會員韋朗彥(Byron)指出,工作坊的內容以實用性為主,全方位協助參賽者備戰:「9月的第一場初賽工作坊是簡介賽制,以及圍繞Web、Crypto和Misc/Forensic等實戰內容,而10月的第二場初賽工作坊Reverse Engineering和Pwn,兩場工作坊當然亦包括實戰訓練,讓參加者率先實踐所學所識。」

第一場初賽工作坊在9月28日率先完成,內容圍繞Web、Crypto和Misc/Forensic,參賽者更即場進行實戰,應用所學所識完成問題。

英華書院老師對工作坊內容感滿意

第一場初賽工作坊於上月底完滿結束,其中英華書院的學生亦分別透過線下和線上形式出席活動。英華書院資訊科技統籌暨電腦科科主任黃健威老師接受訪問時,坦言網絡安全領域的重要程度越來越高,因此自己亦十分鼓勵同學參加相關賽事和活動。特別是完成第一場初賽工作坊後,黃老師更是喜言:「因為工作坊所教的內容是學生平時在學校不會接觸得到,所以不論他們會否選擇報名參賽,參加工作坊絕對是會有得著!」

近年香港的教育逐漸融入STEM內容,而黃老師認為內容重心是發展學生的21世紀技能,而HKCERT CTF及其工作坊正好與這些內容相輔相成:「STEM是訓練學生的解難能力,而網絡安全正是運用不同的網安知識解決網絡漏洞,就這一部分而言,兩個範疇能同步加強解難能力。另一方面,STEM講求創新,但在數碼時代,創新的時候不能忽視安全性,故網安知識同時亦補足這方面的不足。」黃老師透露,學校將來會在校內舉辦類似的活動和比賽,讓同學趕上時代發展的步伐。

香港隊伍首出戰廣州「羊城盃」

講到今年大灣區的網絡安全盛事,9月初在廣州南沙舉辦的2024年「羊城盃」粵港澳大灣區網絡安全大賽無疑是其中之一。今屆賽事特設港澳組別,並邀請了十二隊港澳CTF隊伍參賽,最終由香港理工大學和香港科技大學組成的「Brain Beast」奪得港澳组一等獎。隊伍成員Darren表示,為期兩日的港澳組賽事是香港甚少採用的線下形式,「比賽規模之大是香港賽事難以比擬,而且賽事採用離線模式,我們無法上網尋找資料,對我們的能力和知識需求甚大。」除了比賽外,Darren亦受邀到內地的網絡安全展覽會參觀。總結今次交流經驗,他坦言獲益良多:「我可說是利用全新角度了解電腦科學,明白到自己要再思考得更多和更全面,特別是人工智能的發展下,安全是不能輕視的一環。」

「香港網安奪旗賽2024」更多詳情可瀏覽:https://ctf.hkcert.org/zh/index.html

第二場工作坊(網上直播)日期:2024年10月19日(10:00 - 17:00)

由專家親授拆解CTF比賽題目秘笈,講解CTF另外兩大題型 : Reverse Engineering 及 Pwn,立即報名:https://form.jotform.com/hkcert/CTF-2024-Workshop2

重溫第一場工作坊影片:https://www.youtube.com/watch?v=Fv9VqSQlbD0

