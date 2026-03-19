宏福苑聽證會｜揭五大問題　獨立委員會：人為因素致消防措施失效

大埔宏福苑火災獨立委員會今日起，舉行首輪聽證會，代表獨立委員會的首席代表大律師杜淦堃在會上表示，委員會已收集「海量」文件，資料總量超越1TB，包括火災當日的閉路電視片段、從未披露的政府樓宇工程監督工作內部記錄等。他指，委員會仍須審視證據才能得出結論，不過，他初步總括五大情況，形容火災當日，全部保障生命的消防措施因人為因素徹底失效。



《香港01》宏福苑五級火專頁

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃在會上指，委員會已收集海量資料。（夏家朗攝）

資料總量逾1TB 包括政府內部紀錄、承建商通訊紀錄

首席代表大律師杜淦堃表示，獨立委員會已經向多方發出信件，索取資料和文件，形容收集的文件「海量」。

他指，委員會已經收集超過100萬份檔案，資料總量超越1TB，涵蓋火災當日的閉路電視片段，以及居民投訴；政府就樓宇工程監督工作、從未披露的內部記錄；包括執法機構在火災現場收集到的文件，承建商的通訊記錄，如承認當日使用的是非防火棚網；還有消防人員的證供。

大埔宏福苑火災獨立委員會今日起舉行首輪聽證會，現場大批傳媒採訪。（夏家朗攝）

杜淦堃：宏福苑火災蔓延、巨大傷亡 多項因素重疊後果

杜淦堃指，現在的材料已相當充分，將審視相關證據，才作出結論。火災當日，全部保障生命的消防措施因人為因素徹底失效。首先，7座火警警報系統被關閉，失去向居民作出的警示，失去讓居民疏散的時間。

第二，樓梯和走廊窗戶當時被拆除，用以開設通道，讓工人進出，俗稱「生口」，令濃煙和火勢得以進入，迅速蔓延，令大量居民被困

第三，消防栓及喉轆系統在案發時被關閉，儘管規定不可以關閉超過14日，但承建商一直申請延長關閉限期，令系統關閉數月。

第四，棚架和窗戶上的可燃物；尤其是一些阻燃棚網，在風球後被更換為非阻燃棚網，且居民窗戶被發泡膠遮蔽，促使火災蔓延至居民家中。

第五，工地吸煙。棚架上有大量煙頭，居民多次投訴，沒有得到正視。

他表示，按此階段資料分析，宏福苑火災蔓延、巨大傷亡，就現證據來看是多項因素重疊的後果，之後的專家證供會逐一探討。

▼2026.03.19 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼

