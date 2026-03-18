宏福苑｜網傳工人毋須安檢　消息：離大廈已搜身　片中非搜身位置

大埔宏福苑去年11月26日大火後，其中7座大廈受損嚴重，政府安排工人為大廈進行加固工程。工程期間有單位遇竊，警方拘捕及落案起訴3名涉案工人，其後警方公布加強防盜措施，所有工人進入宏福苑單位工作時，不准帶首飾、手錶上樓；離開時須接受警員搜身。



近日有網民上載影片，稱工人單位只需簽到，未有接受搜身、安檢或使用金屬探測器檢查，批評措施與政府早前公布不同。不過，據了解，工人離開樓宇時已完成搜身，影片拍攝的並非工人接受搜身的位置。



近日網上流傳影片，指在宏福苑工作的工人未有接受搜身、安檢或使用金屬探測器檢查，批評措施與政府早前公布不同。據了解，工人離開樓宇時已完成搜身，影片拍攝的並非工人接受搜身的位置。（網上影片截圖）

警方是在3月5日揭發，有3名工人於宏福苑宏泰閣一單位進行加固工程期間，涉嫌盜竊單位內的盼物，包括金鏈及鑽石戒指等。人員同日拘捕該3名年齡介乎32至38歲的工人。他們已被落案起訴一項盜竊罪，案件將於5月4日再訊。