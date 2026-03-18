宏福苑｜網傳工人毋須安檢 消息：離大廈已搜身 片中非搜身位置
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑去年11月26日大火後，其中7座大廈受損嚴重，政府安排工人為大廈進行加固工程。工程期間有單位遇竊，警方拘捕及落案起訴3名涉案工人，其後警方公布加強防盜措施，所有工人進入宏福苑單位工作時，不准帶首飾、手錶上樓；離開時須接受警員搜身。
近日有網民上載影片，稱工人單位只需簽到，未有接受搜身、安檢或使用金屬探測器檢查，批評措施與政府早前公布不同。不過，據了解，工人離開樓宇時已完成搜身，影片拍攝的並非工人接受搜身的位置。
警方是在3月5日揭發，有3名工人於宏福苑宏泰閣一單位進行加固工程期間，涉嫌盜竊單位內的盼物，包括金鏈及鑽石戒指等。人員同日拘捕該3名年齡介乎32至38歲的工人。他們已被落案起訴一項盜竊罪，案件將於5月4日再訊。
宏福苑火｜加固工程工人涉單位內盜竊 警拘3人起$9萬首飾宏福苑火後遇竊｜3被捕工人2月底開工 宏泰閣單位掠7件首飾就擒宏福苑火後遇竊｜工人須登記、警陪同及搜物品 犯案後及時被揭發宏福苑3工人涉盜竊案5.4再提訊 1被告申請保釋覆核被拒宏福苑火後遇竊｜居民報案憂遺家中信用卡被盜用 警登樓入屋尋獲3工人盜竊宏福苑居民財物 警方周一推4招防盜 工人離開前須搜身宏福苑火後遇竊｜續加固工程 設警崗加強保安 工人先登記後上班宏福苑｜李家超：四月中下旬讓居民回家執拾 卓永興月內公布安排