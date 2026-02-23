西貢鹹田灣露營逼爆　旅議會籲周末及假期推配額制　稱獲正面回應

一連九日內地春節黃金周假期今日（23日）結束，春節黃金周期間西貢鹹田灣再逼爆，有環團統計發現年初二的營帳數目，更超出官方建議的8倍。旅議會總幹事楊淑芬今早在新城電台節目表示，政府應做好保育政策及人流管理，以改善旅客旅遊體驗。



楊淑芬透露，已向當局建議每逢周末及公眾假期，向旅行社發放配額，讓旅客報團進入西貢，並獲得當局正面回應，惟目前仍未能推行，當中涉及到配額數量及獲選旅行社名單等。



內地一連九日的農曆新年長假進入倒數，2月21日年初五，大批內地旅客一早到油麻地警署參觀及打卡，對出空地人流眾多。（資料圖片／黃寶瑩攝）

年廿八至年初五共錄117萬內地旅客訪港 按年升13%

旅議會總幹事楊淑芬表示，截至年廿八至年初五（15日至21日），訪港內地旅客錄得117萬人次，按年升13%；海外旅客有逾20萬人次，按年升10%，部份長途旅客到訪內地或亞洲地區時，採取「一程多站」的方式來港旅遊。

楊淑芬稱粵車南下擴展其他城市是「潛在新力軍」

楊淑芬又指，內地旅客一般平均留港約3.1日，惟農曆新年期間或因鄰近地區旅客佔比較高，只有約一日，惟消費金額高於平均5,000元，不少傳媒報道都發現他們更豪爽消費；而粵車南下的配額爆滿，考慮到未來擴展至其他城市，形容為「潛在新力軍」。

2026年2月20日年初四中午所見，鹹田灣仍有數十個帳篷。（資料圖片／梁鵬威攝）

楊淑芬︰香港生態旅遊肯定比鄰近城市更加好

有環保團體稱年初二晚（18日），鹹田灣及鄰近西灣有逾600個帳篷，超出官方建議的8倍之多，更有人非法生火及隨地拋棄垃圾。楊淑芬指，香港生態旅遊資源非常豐富，鄉郊面積佔全港四成，並擁有世界級的地質公園，因此政府應做好保育政策及人流管理，以改善旅客的旅遊體驗。

呢方面更加要有法制政策做出嚟先，再配合我哋資源。我覺得香港生態旅遊肯定有得做，比鄰近城市會更加好。 旅議會總幹事楊淑芬

旅遊業議會總幹事楊淑芬建議，當局可針對演唱會旅客發放特別消費券。（資料圖片）

配額制涉配額數量及獲選旅行社名單等 尚待當局疏理

楊淑芬透露，由於無法估計自由行的人流量，已向當局建議仿傚沙頭角過去的團進團出機制，每逢周末及公眾假期，向旅行社發放配額，讓旅客報團進入西貢。她稱，當局已正面回應，惟目前仍然未能推行，因涉及到疏理配額數量及獲選旅行社名單等。

楊淑芬提到，雖然啟德體育園開幕後吸引大批旅客訪港，但他們大部份不選擇過夜，「好似有啲嘥咗」，建議當局可針對演唱會旅客發放特別消費券，吸引他們留港港過夜及消費，以提升經濟效益。