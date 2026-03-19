宏福苑｜能否發泡膠封窗　政府部門存分歧　獨委會憂投訴如何跟進

大埔宏福苑火災火勢猛烈兼迅速蔓延，外界關注維修工程使用易燃物料，例如以發泡膠圍封玻璃窗，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃在首場聽證會上提到，政府部門對能否使用發泡膠上取態有分歧，甚至「不覺得是責任」範圍，質疑可以如何處理投訴。



他認為，現時雖沒特定法規，講明工地使用的臨時物料有何防火標準，但根據《建築物（建造）條例》，仍可對違規專業人士進行紀律處分。



獨立委員會首席代表大律師杜淦堃在會上指，委員會已收集海量資料。（夏家朗攝）

宏福苑大火火勢迅速蔓延，焦點之一，是施工期間，大廈單位外牆被綠色棚網覆蓋，玻璃窗被發泡膠板圍封。

杜淦堃稱，屋宇署認為使用發泡膠板大面積遮蓋窗戶可能違法，發泡膠板不屬於建築工程，對臨時物料的防火性沒有特定要求。房屋局獨立審查組（ICU）則認為發泡膠板不屬於建築工程，對臨時物料的防火性沒有特定要求。消防處則認為這不屬其職權範圍，稱其職權只限於監管消防，例如消防喉、火警鐘，這些被動的安全範疇的事項，認為物料應是屋宇署或ICU的範疇。

他指，發展局亦有自身立場，引述勞工處和屋宇署指，目前無任何指引工作使用的踏板等，必須符合防火標準。

質疑各部門立場不同、不覺得屬職責範圍 須思考是否理想

杜淦堃說，總觀以上立場，難免令人憂慮：「如果部門之間的立場不同、且不覺得是責任，要怎樣處理投訴人的投訴？投訴人的投訴不被理會 可以如何跟進？」

他續說，委員會要考慮這情況是否理想，可否接受。他說，上述所提到的臨時建築材料，基本上在每一個維修工程都有使用，「如果政府部門覺得這些材料完全不受現行消防安全框架規管，再出現問題時，要找哪一個部門問責？」