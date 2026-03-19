宏福苑聽證會｜居民睹火災片感心痛　批物料不合格：政府責無旁貸

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，第一節剛於下午1時完結，會上獨立委員會首席代表大律師杜淦堃表示，全部保障生命的消防措施因人為因素徹底失效，又在會上播放多段片段，包括宏昌閣閉路電視等，重組起火過程。



出席聽證會的居民何先生坦言在會上聽到錄音和片段，感到心痛，他指大火原因好大機會是有人食煙，而物料和消防設備不合規和失效都是導致168人身亡的成因，他批評政府和承建商均有責任：「點解焗住要大維修？政府監察係責無旁貸，佢哋提出咁大的project（項目），由得承建商全部都係「打籠通」、圍標嘅，政府管唔到，責任又推返喺業主委員會度，點搞呀?！」



何先生指直接責任是承建商，但政府責無旁貸。（黃學潤攝）

宏仁閣居民何先生聽完第一節聽證會，在會場外說：「工人食煙嘅機會非常之大，應該係工人為咗方便閂晒（警鐘），大部份都閂咗，除咗宏仁、宏新曾經響過，其他全部都失效。」他坦言在會議中見到閉路電視，大量濃煙湧入走廊「好心痛」。

他又指，工人食煙的問題早已有居民設訴：「呢樣嘢好耐投訴，25年7月搭棚無耐，有人食煙，好多片影到。」他續指：「我哋懷疑係食煙，而家證實係食煙，原因我哋都知啦。」

下午1時聽證會第一節完。（黃學潤攝）

何先生期望委員會可以找出事件真兇：「承建商一定係啦！但政府部門有冇責任呢？會唔會咁深入呢？我都期望。」他指會上播出多條片段，包括「影到食煙、啲煙攻後樓梯、大堂、啲人嘗試救火，啲消防系統全部失靈，無辦法打開」等；另外也有很多報案錄音，他形容：「有部份消防都聽唔切，打入去4分鐘都接唔到，消防系統係咪唔足夠呢？」至於有指起火10分鐘，現場工人也沒有報警。何先生估計，可能工人不知道嚴重性。

居民批承建商要負最大責任 因物料不合規格

何評斷承建商要負最大責任：「直接係承建商，因為用嘅物料唔合規格，棚網燒得咁快、仲有係生（窗）口，啲木，搞到成個走火通道都係煙，死得人多就係呢個原因。仲有發泡膠封窗，燒埋室內。」

政府監察不足責無旁貸

何先生亦認為政府責無旁貸：「唔只承建商，整個過程，點解要做、焗住要大維修呢？政府嘅監察係責無旁貸，佢哋提出咁大嘅project（項目），由得承建商全部都係打籠通嘅、圍標嘅，政府管唔到，責任又推返喺業主委員會度，點搞呀？政府必須向全香港、宏福苑居民道歉，李家超要鞠躬道歉，佢代表。」

何先生認為特首李家超要代表政府，向宏福苑居民道歉。（黃學潤攝）

另外，何先生又批評聽證會網上預約失敗：「（會場）一半空位，好多網上登記唔到，嘥氣呀個政府，整個咁細嘅hall（場地）。好多想嚟聽，叫啲老人家點登記呀？要改善啦！」