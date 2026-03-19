宏福苑聽證會｜片段重組揭宏昌閣光井平台先起火　疑煙頭焫着紙箱

大埔宏福苑火災獨立委員會今日舉行首場聽證會，代表委員會的的資深大律師杜淦堃在庭上播放多段片段，包括宏昌閣閉路電視等，重組起火過程。他指，起火位置疑先在宏昌閣104及105號單位外的光井的底部平台，亦涉有人食煙，曾有人問「邊個食煙焫著嘢?」



而工人最先發現起火的時間點約為當日下午2時45分左右，約20分鐘左右，已波及第二幢大廈。他指，現階段起火原因有機會涉香煙引起可燃物燃燒，但未足以證明與吸煙有關，惶論誰人吸煙引起。



獨立委員會首席代表大律師杜淦堃在會上指，委員會已收集海量資料。（夏家朗攝）

宏昌閣104及105室外光井底部平台先起火

資深大律師杜淦堃在聽證會上歸立宏福苑火災的五大問題，形容火災當日，全部保障生命的消防措施因人為因素徹底失效。

杜淦堃在會上播放多段片段，包括宏昌閣閉路電視等，重組起火過程。他指，今次大火是外牆首先發生，火勢由外面棚架燒入裡面，及後再火勢由第一棟先向其他蔓延。

他指，涉事位置疑是宏昌閣104及105室外的光井的底部平台先起火。庭上播放多條片段，11月26日下午2時33分，宏昌閣閉路電視片段顯示有灰燼和碎片跌落，光井出現煙霧，另有畫面顯示有閃光。

大埔宏福苑五級大火，相信最初起火的位置，就是宏昌閣1樓平台。圖為該處2024年3月的Google街景圖。（Google Map）

工人最先發現起火的時間點約為當日下午2時45分左右。(資料圖片)

下午2時45分 工人發現起火 有人問「邊個食煙辣著嘢?」

庭上播放據承建商在宏昌閣5樓安裝的閉路電視片段，下午2時43分，顯示最少兩男對話，其中一人發現有煙，另一人反問「你食煙咋？」也有人問「邊個食煙辣著嘢？」

約2分鐘後，有工人大叫棚架起火，亦有人否認曾吸煙。下午2時48分畫面轉黑，杜指該座所有CCTV均中斷訊號，懷疑與與火光燒斷信號電纜有關。

下午2時55分， 警方接獲一名踩單車經過的途人報案，指正在外牆維修的宏福苑起火。庭上播出由途人葉輝（音譯）提供的片段，杜淦堃推斷是宏昌閣東面的光井起火，3分鐘後火沿東面天井向上蔓延多層。消防員隨後抵達。

下午2時56分，火勢向上蔓延，有棚架竹枝跌落，結構破裂，有人大叫「快啲走啦、冧緊啦」、「阿叔走啦」。下午3時02分，宏昌閣陷火海，杜淦堃推斷火勢在東面光井起火，及後火勢吞沒南面，再過五分鐘，蔓延宏昌閣另一範圍。

▼2026.03.19 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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發現起火後約20分鐘 波及宏泰閣

下午3時02分，宏泰閣棚架起火，換言之，由工人發現起火，到蔓延到另一幢樓，大約20分鐘左右。杜淦堃推斷是由宏昌閣蔓延至宏泰閣東面，該座光井出現火柱，1 分鐘後全面起火。杜官特別提到，每幢大廈最嚴重的位置都是光井。

其後宏盛閣於下午3時20分起火、宏建閣及宏新閣為下午3時25分、宏道閣為下午3時39分、宏仁閣為下午4時04分。杜官指，片段可見火勢蔓延或比消防所講的更快。

庭上播放有線新聞及HK01的直播片段，顯示於下午4時10分，7幢大廈起火，到晚上很多單位內部起火，燒著居民睡房、客廳、睡房等，消防於（11月28日）上午10時18分將火救熜，火警歷時43小時。

杜官指，法律團隊過去檢視400條片段，大部份均由市民提供予警方。庭上播出片段期間，有旁聽市民哭泣和歎氣，亦有不少抽紙巾聲。

大埔宏福苑火災獨立委員會今日起舉行首輪聽證會，現場大批傳媒採訪。（夏家朗攝）

起火原因疑香煙引起可燃物燃燒 未直接證與工人吸煙有關

至於火災的起火原因，杜淦堃認為，從混凝土平面受到最嚴重損害跡象推斷，最可能是香煙引起可燃物燃燒。至於「最初」的起火原因，他指，沒有百分百確定的原因，暫無證據證明，只能憑藉間接證據反映。杜淦堃指，居民長期投訴工地吸煙問題，指工人無遵守指定地方吸煙，但沒有直接證據顯示由吸煙引起，更遑論找到誰人吸煙引起。

他表示，宏昌閣外面的光井平台，警方於火災後發現大量燒焦殘骸，膠樽、煙頭等，光井中似乎有人食煙。而在宏昌閣104及105號單位外，警方亦發現大量紙箱殘骸，有兩個煙頭。政府跨門專組報告指，好有機會是煙頭焫着紙箱。他指，綜合宏昌閣CCTV錄音、加上其他證據，能夠佐證這一點。

杜淦堃指，跨部門調查專組排除火災由電器引起，因光井平台沒有任何電線，機電署調查後亦發現任何電器故障，而宏昌閣104及105號單位當時運作正常，沒有短路問題。

專組亦排除是燃氣洩漏引起火災，因管道結構完整，沒有腐蝕鑽孔跡象。所有片段證據顯示，光井一開始燃燒比較慢，與氣管引起火災是不吻合的。另外，火災亦排除是透過阻燃劑、易燃氣體引起，因現場沒有發現相關痕跡。