宏福苑聽證會｜一文看清七廈死傷情況　37戶失兩個以上成員

大埔宏福苑五級火災造成168人死亡、79人受傷，獨立委員會今日（19日）召開首場聽證會。獨立委員會在會上向不幸喪生者致哀，向受傷者送上最深切慰問。委員會代表資深大律師杜淦堃引述消防處提供的死傷證據，逐一交代七棟起火大廈的死傷情況，並指火警中有37個家庭失去兩個以上成員，包括夫妻、父母、子女、兄弟姐妹等，其中一戶共4人離世。大量死者在宏昌閣單位及宏泰閣梯間被發現，而同樣嚴重焚毁的宏新閣，因火警鐘運作正常，僅2人死亡。



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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，早上中環展城館，包括獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（前）、前宏福苑法團管委會成員江祥發等人到場。（黃學潤攝）

死傷者情況

．168人死亡、79人受傷，分別58男110女

．死者年齡介乎6個月至98歲，114人年滿65歲，7人未滿18歲

．死者分別是150名住戶、9名外傭、7名裝修工人、1名訪客及1名消防員

．37個家庭失去兩個以上成員，包括夫妻、父母、子女、侄女及侄子，以及兄弟姊妹

．傷者年齡介乎3個月至87歲，包括13名消防員、56名居民，多數因為吸入濃煙、熱衰竭和燒傷

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日發生。（夏家朗攝／資料圖片）

七起火大廈情況

．宏昌閣：81人死33傷，大部分死者是在單位內死亡。有家庭喪失母親和兩個女兒，分別是12及13歲；宏昌閣一戶家庭喪失丈夫、妻子及他們6個月大的孫女；宏昌閣一對夫婦相擁而亡。

．宏泰閣：82死14人傷。大部分死者在樓梯間被發現。其中一戶，有一對祖父母、外傭、一歲大女兒同一時間去世。

．宏盛閣：1死2傷。居民大致能逃離，因火勢較遲蔓延至該處。

．宏新閣：2人死亡。宏新閣受影響程度僅次於宏昌閣及宏泰閣，內部損毀程度與該兩廈相若，可能在於當時火警鐘仍有運作，故死傷人數少。

．宏仁閣：1人受傷。火勢猛烈，料因火警鐘曾嗚響、有人用喇叭提醒居民疏散，僅1傷。

．宏道閣：2死9傷。

．宏建閣﹕沒有發現死亡和受傷個案。

委員會向喪生外傭致意 指她們盡忠職守

生還者方面，所有樓宇超過50個住戶乘電梯離開，150人走樓梯。消防在35個地點救出50人士。至少900個住戶，即約6成人，在火災時不在宏福苑。

杜淦堃表示，未來數日宏福苑生還居民到場作供，屆時會聽到更多當時情況。委員會向喪生外傭致意，指她們盡忠職守，大部分留在單位照顧長者及兒童，結果不幸與僱主家庭一同不幸罹難。