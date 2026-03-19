宏福苑聽證會｜勞工處因沒標準覆棚網風險低　獨委會：邏輯有問題

大埔宏福苑五級火，外牆棚網物料不符阻燃標準被認為是大火速蔓延主因。今日（19日）的首場獨立委員會聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃在開案陳詞指，勞工處在證供提及2024年10月回覆市民查詢棚網阻燃性問題時稱曾稱「棚網發生火災的風險相對低」，因為當時新版準則未生效，所以沿用舊版，而舊版標準未有列出棚網的火災風險。

杜淦堃指勞工處單憑缺乏標準就回應棚網風險相對低是「邏輯有問題」，而且屋宇署已提出了棚網具體阻燃標準，雖沒有法律效力但其實有影響，認為勞工處解釋難以接受。



《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑五級火，外牆棚網物料不符阻燃標準被認為是大火速蔓延主因。圖為2025年11月28日救援人員正搜救有否被困者。（資料圖片/梁鵬威攝）

大埔宏福苑五級火，外牆棚網物料不符阻燃標準被認為是大火速蔓延主因。圖為2025年11月28日救援人員正搜救有否被困者；圖為去年11月26日宏福苑五級火後情況。（資料圖片/廖雁雄攝）

▼2025年11月28日 大埔宏福苑火警第三日無再見火舌▼



首日獨立委員會聽證會的下午部份，杜淦堃談及棚網規管問題。杜淦堃指2023年尖沙咀中間道11號、帝國集團的「海員之家」重建地盤發生三級，事後屋宇署出通告，要承建商留意《2004年建築物拆卸守則》，需採用阻燃物料。

至於2025年10月18日中環華懋大廈三級火警（註：宏福苑大火前約三周）後，屋宇署再向認可專業人士及承建商發出通告，要求全面檢視外牆保護網、保護幕、防水油布等材料的阻燃性能。

杜淦堃提到，有市民曾於2024年9月查詢有關棚網的阻燃性，同年10月「勞工處處長」由林秀青代行回覆稱，「棚網發生火災的風險相對低」。杜淦堃引述證供指，勞工處指有關說法是因為當時新版準則未生效，所以沿用舊版，而舊版標準未有列出棚網的火災風險。

杜淦堃認為單憑缺乏標準便作有關回覆是「邏輯有問題」，而且屋宇署已提出了具體阻燃標準，雖通告沒有法律效力，但其實有影響，勞工處解釋難以接受。

▼2026.03.19 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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