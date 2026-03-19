宏福苑聽證會｜居民斥宏業「冇人性」　政府各部門環環相扣均有責

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會。有出席聽證會的居民何小姐表示，批評承建商宏業及市建局均有責任：「因為係市建局推呢個宏業出嚟嘅，點解出咗事之後，市建局係一句說話都冇講過？跟住好快就將佢哋落咗架。」她又指，曾經見過有煙頭，其他街坊亦向各部門投訴，但亦不獲受理，「你哋都睇到個結果係點啦，如果唔係點會搞到可以火燒七層樓咁誇張呀！」



另外，居民李小姐就認為政府部門是「環環相扣」，彼此都有責任。她續指，在會上聽到承建商採用不阻燃棚網，認為「為咗賺錢賺到盡，好冇人性。」又批評政府安置方案差，實質只有一個選擇，逼他們到死角。



宏盛閣居民何小姐批評承建商及市建局需負很大責任。（梁偉權攝）

居民斥市建局評宏業100分亦有責

宏盛閣居民何小姐聽完下午聽證會後，在場外批評承建商有很大責任，她指出巡查結果一直顯示為合格，但結果卻發生悲劇，「即係你點可以巡查出嚟嘅結果，係同而家出嚟嘅結果係唔同，呢個承建商一定係好大責任！」

何小姐又指市建局亦需負上責任：「市建局都有好大一個責任，因為係市建局推呢個宏業出嚟，佢亦都畀到100分佢哋嘅。點解出咗事之後，市建局係一句說話都冇講過？跟住好快就將佢哋落咗架。」

早有街坊投訴工人食煙 最終仍釀悲劇

她續指，工人食煙問題街坊亦有早已有投訴：「好多街坊去各部門投訴，但係你哋都睇到個結果係點啦，如果唔係點會搞到可以火燒七層樓咁誇張呀，係咪先？」她續稱，合安管理公司方面，亦無聯絡過居民。

宏泰閣居民李小姐認為政府部門「環環相扣」均有責任。（梁偉權攝）

聞宏業要求不訂阻燃棚網 居民斥：好冇人性

宏泰閣居民李小姐就表示，政府部門是「環環相扣」，彼此都有責任，而在會上她看到證據時，仍感到難過，「父母遺物嗰啲，聽完啲證據呀，同埋睇返佢哋嗰啲嘢，心入面都好難過。」

對於在會上聽到宏業要求不訂阻燃網，她坦言：「為咗賺錢賺到盡，好冇人性。」而當時其他在公眾席的居民亦感到「好荒謬」。李小姐續稱，最希望聽證會可以還原真相「希望可以畀到一啲死去嘅災民一個公義囉，同埋佢哋真係好冤枉，如果係違規啊，我諗係一定要負上法律後果啦。」

她又指，政府安置方案很差，是將他們逼到死角：「望埋去好似好多方案可以揀，其實實質就冇得揀，真係唔揀就會死㗎喇！」李小姐表示，現時最希望是可以上樓檢走遺物「最大嘅期望就希望可以攞得返先，就算攞唔到都上去望下，即係同間屋作一個真正嘅道別。」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會。（梁偉權攝 ）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會。（梁偉權攝）