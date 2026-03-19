宏福苑聽證會｜居民打999等1分鐘無人聽　接線員向消防提供錯地址

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，代表委員會的的資深大律師杜淦堃在開案陳詞時，播放一段求救電話錄音，在此則自宏昌閣2701室撥出的通話中，求助者慌張表示現場很大煙，並稱單位內有兩位老人家。對話中，接線人員詢問「你要警察定救護車？」



另一單位閉路電視也記錄了宏泰閣2307室住戶嘗試致電消防處的過程。電話接通後，求助者至少等了1分鐘仍無人接聽，電話最終被接通，但999接線生向消防員提供了「宏昌閣」地址信息，引來聽證會現場人士譁然。



獨立委員會首席代表大律師杜淦堃在會上指，委員會已收集海量資料。（夏家朗攝）

宏昌閣104及105室外光井底部平台先起火

資深大律師杜淦堃在聽證會上歸立宏福苑火災的五大問題，形容火災當日，全部保障生命的消防措施因人為因素徹底失效。

杜淦堃在會上播放多段片段，包括宏昌閣閉路電視等，重組起火過程。他指，今次大火是外牆首先發生，火勢由外面棚架燒入裡面，及後再火勢由第一棟先向其他蔓延。

他指，涉事位置疑是宏昌閣104及105室外的光井的底部平台先起火。庭上播放多條片段，11月26日下午2時33分，宏昌閣閉路電視片段顯示有灰燼和碎片跌落，光井出現煙霧，另有畫面顯示有閃光。

大埔宏福苑五級大火，相信最初起火的位置，就是宏昌閣1樓平台。圖為該處2024年3月的Google街景圖。（Google Map）

工人最先發現起火的時間點約為當日下午2時45分左右。(資料圖片)

求助者多次慌張重複「好大煙」 接線人員問：你要警察定救護車？

聽證會播放一段求救電話錄音，是從宏昌閣2701室撥出，求助者慌張表示很大煙，並稱單位內有兩名老人家，通話期間，求助者多次重複「好大煙」，情況緊急。杜淦堃質疑，處理999緊急電話求助的流程有改善空間，或未能迅速應對火災等即時危險。

聽證會播錄音 999接線員向消防報錯地址 旁聽人士譁然

另一單位的閉路電視也記錄了宏泰閣2307室的住戶嘗試致電消防處的過程。電話接通後，求助者至少等待了1分鐘仍無人接聽。雖然電話最終被接通，但999接線生向消防員提供了「宏昌閣」的地址信息，引起聽證旁聽人士譁然。杜淦堃指，該住戶最終被消防救出。

▼2026.03.19 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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