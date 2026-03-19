宏福苑聽證會｜房屋局火前一年曾監督驗棚網　着火後須吹熄仍過關

宏福苑獨立委員會今日（19日）首場聽證會披露，房屋局獨立審查組（ICU）於2024年10月28日，派出三名屋宇保養測量師巡查及檢驗棚網，包括曾到宏福苑一座大廈的頂層及底層巡查。聽證會播出相關測試片段，片段所見，棚網被打火機燒15秒，著火再燒10秒，直至有人吹熄才停止燃燒，然而，審查組似乎認為是阻燃的，對測試結果不感託異。



《香港01》宏福苑五級火專頁

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（夏家朗攝）

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杜淦堃引述房屋局獨立審查組（ICU）、房屋署高級屋宇保養測量師古小平的證人陳述書稱，針對棚網所進行的快速測試「並沒任何標準可遵從」。承建商隨後也在屋頂剪了另一塊棚網，進行兩次重測在較小風力的角度測試，以證明其耐燃性。

杜淦堃稱，留意到房屋局獨立審查組是運用宏福苑大維修承建商「宏業建築工程有限公司」提供標準阻燃的去巡查，相信是不符合標準。

杜淦堃指出，如果是用宏業提供在阻燃證書上的標準進行，結果不符合相關標準，因相關證書列明，棚網的耐燃時間為0秒，觸燃時間為0秒，而去除火源之後，續燃時間需少於4秒。不過，首次測試的時間為10秒，明顯與證書所列的時間不符。

惟古小平事隔一日在2024年10月29日向屋宇署報告，承建商已交報告，相關測試合符《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業 備考》 APP-70的要求，而在場的測試也沒證據顯示棚架保護網不符合耐燃要求。

杜淦堃稱，電郵沒提出令人關注的地方，「就算用10秒的標準，都不符要求。」他表示，古小平將會向委員會作供解釋。

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承建商疑涉隱暪部份測試片段

此外，同一日的測試，宏業疑剪接片段，再將續燃10秒的部份隱暪。杜淦堃稱，從置邦及前法團收到的宏業測試片段，發現片段「省略了ICU提供的錄影的一部份」 ：「由於我們收到的內容相同，我們有理由相信這是是宏業提供給ISS和前法團，至於這個行為是否隱瞞有關事實全部，將再探討。」

獨立審查組選擇在較容易的地方進行巡查

2024年11月11日，房屋局獨立審查組（ICU）再收到勞工處的備忘錄，稱關注棚網是否合符阻燃標準，要轉交ICU跟進。同月18日，三名房屋局獨立審查組（ICU）職員，自己再去宏福苑各座，剪出12塊小型棚網，再用打火機燃燒，但結論都是沒特別問題。古小平承認，所有測試，都是在屋苑的低層或屋頂進行。杜淦堃稱，ICU明顯選擇了當然一些比較容易進行測試的地方，關注承建商會否因而「做手腳」。

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