米芝蓮｜韓國OPPA來港不足一年即奪年輕主廚大獎　冀客人食得幸福

全球知名美食指南米芝蓮今日（19日）公布《香港澳門米芝蓮指南2026》，其中米芝蓮指南年輕主廚大獎得主為SOL主廚，來港不足一年的韓國「OPPA」（韓國女性稱呼年青男子）金官柱（Kim GwanJu）。



為何來港未足一年卻獲獎？原來今年年僅32歲的金官柱早已在亞洲不同米芝蓮星級餐廳工作，來港旨在推廣韓國創意料理。被問下個目標是什麼？他說：「希望每位來餐廳的客人都可以從韓式美食中感到幸福。」



32歲的金官柱去年起在韓式餐廳SOL Restaurant擔任主廚，來港8月，即奪下米芝蓮指南年輕主廚大獎。（林子慰攝）

金官柱：思考作為韓國廚師 可為香港帶來什麼

32歲的金官柱去年起在韓式餐廳中環SOL Restaurant擔任主廚，來港8個月，即奪下米芝蓮指南年輕主廚大獎。他表示，這是人生第一次榮獲米芝蓮相關獎項，剛知悉得獎消息時感到非常驚訝。

獎項背後，是每日不斷重複的規律工作，「I just try my best every single day and every single week. Think what can I bring to Hong Kong with my Korean identity?（我每個星期每天都盡力工作，思考作為韓國廚師，我可以為香港帶來什麼？）」

全球知名美食指南米芝蓮今日（19日）公布《香港澳門米芝蓮指南2026》。（林子慰攝）

曾在《黑白大廚》白湯匙主廚孫鍾元法式餐廳工作

金官柱早曾在不同米芝蓮星級餐廳工作，包括熱播綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》白湯匙主廚孫鍾元領軍的米其林一星法式餐廳L'Amant Secret 。他來港前亦在新加坡工作多年，金官柱表示雖然兩地美食文化不同，但環境類似，在港工作時暫未遇到難關。

年幼時金官柱曾在首爾近郊家族農場居住，家中新鮮的蔬果及自製韓式醬料令他對料理產生濃厚興趣，亦是如今創作料理的靈感來源。被問下個目標是什麼？金官柱表示，自己未來目標無關米芝蓮，最想讓每位來餐廳的客人都可以從美食中感到幸福，感受韓式佳餚的魅力。