米芝蓮｜林建岳唐人館首摘一星　總廚輾轉多年終圓夢：勿忘發夢

全球知名美食指南米芝蓮今日（19日）公布《香港澳門米芝蓮指南2026》，由旅發局主席林建岳和已故傳奇名人鄧永鏘創辦的中環置地廣場唐人館（China Tang），首次奪得一星殊榮。



總廚張嘉裕表示，懷揣米芝蓮之夢已十數年，「耐到有少少遺忘」。他為此離開熟悉的工作環境，做本身不擅長的傳媒訪問等，但最努力的那年卻未獲米芝蓮星級，一度感到失意。頹廢過後重振旗鼓，適逢今年餐廳重新裝修，終於完夢，「唔好放棄發夢，終有一日會夢想成真」。



港產總廚張嘉裕帶領唐人館奪得米芝蓮一星。（林子慰攝）

港產廚師張嘉裕原在內地工作多年，因米芝蓮指南較後期才進入內地市場，他6年前懷揣着對米芝蓮的野心及夢想，轉戰香港唐人館任總廚。

人算不如天算，時值疫情，當時張嘉裕為餐廳構思新菜單，以及不同的推廣策略，但效果不似預期。「最想放棄係2023年，嗰年真係出盡全力，我本身唔擅長做訪問，為推廣餐廳，都見多咗好多傳媒。」

喪氣過後如何重拾動力？「唔開心幾日之後就繼續發下夢」，繼續努力經營餐廳。張嘉裕又表示，適逢今年餐廳大裝修，「就諗緊（為米芝蓮）衝多一次」，由菜單、市場營銷等全部皆由他和團隊一腳踢，辛苦過終迎夢想成真，拿到米芝蓮指南一星評級，「最緊要唔好放棄發夢。」

旅發局主席林建岳（旅發局提供）

翻查網上資料，唐人館由旅發局主席林建岳與已故名流鄧永鏘爵士創辦，是主打融合京、川風味、「食材優先」的中菜廳。