港澳米芝蓮2026｜98間餐廳全覽　本港2間新上榜包括林建岳唐人館

【港澳米芝蓮指南2026／米芝蓮榜單】全球知名美食指南「米芝蓮」今日（19日）公布《香港澳門米芝蓮指南2026》第18屆上榜餐廳名單，今年共有98間餐廳獲米芝蓮星級肯定，香港佔77間摘星，打破去年上榜餐廳紀錄。其中米芝蓮最高殊榮的三星餐廳共有9間，全部與去年相同，香港佔其中7間；至於香港二星及三星餐廳則分別有13間及57間，其中三星升二星佔兩間，新上榜亦有兩間，包括由旅發局主席林建岳創辦的唐人館等。



全球知名美食指南米芝蓮3月19日公布《香港澳門米芝蓮指南2026》第18屆上榜餐廳。

港澳米芝蓮2026所有摘星餐廳代表合照。（林子慰攝）

港澳米芝蓮2026三星餐廳代表合照。（林子慰攝）

港澳米芝蓮三星餐廳

Ta Vie 旅（中環）

Sushi Shikon 志魂（中環）

T’ang Court 唐閣（尖沙咀）

Caprice（中環）

Robuchon au Dôme 天巢法國餐廳（澳門）

Jade Dragon 譽瓏軒（澳門）

Forum 富臨飯店（銅鑼灣）

Amber（中環）

8½ Otto e Mezzo Bombana（中環）



港澳米芝蓮2026二星餐廳代表合照。（林子慰攝）

港澳米芝蓮2026新上榜二星餐廳代表合照。（林子慰攝）

港澳米芝蓮二星餐廳

Rùn 潤（灣仔）

The Huaiyang Garden 准揚曉宴（澳門）

Octavium（中環）

The Eight 8餐廳（澳門）

Arbor（中環）

Chief Tam’s Seasons 譚卉（澳門）

Bo Innovation 廚魔（中環）

Wing Lei 永利軒（中環）

Ying Jee Club 營致會館（中環）

Tin Lung Heen 天龍軒（尖沙咀）

Lung King Heen 龍景軒（中環）

Tate（上環）

Alain Ducasse at Morpheus 杜卡斯（澳門）

Feng Wei Ju 風味居（澳門）

L’Envol（灣仔）

Lai Ching Heen 麗晶軒（尖沙咀）

Noi by Paulo Airaudo（中環）



港澳米芝蓮新二星餐廳

L'Atelier de Joël Robuchon（中環）

Cristal Room by Anne-Sophie Pic（中環）



港澳米芝蓮2026所有一星餐廳代表合照。（林子慰攝）

港澳米芝蓮2026新一星餐廳代表合照。（林子慰攝）

港澳米芝蓮一星餐廳

Feuille（中環）

Nagamoto 長本（中環）

Ryota Kappou Moden（中環）

Andō（中環）

Vea（中環）

Liu Yuan Pavilion 留園雅敘（灣仔）

Cheat（尖沙咀）

Petrus 珀翠（金鐘）

Godenya（中環）

Épure（尖沙咀）

Summer Palace 夏宮（金鐘）

Beefbar（中環）

Man Ho 萬豪金殿（金鐘）

The Chairman 大班樓（中環）

Kam’s Roast Goose 甘牌燒鵝（灣仔）

New Punjab Club（中環）

Xin Rong Ji 新榮記（灣仔）

Shang Palace 香宮（尖沙咀）

Fu Ho 富豪（尖沙咀）

Zi Yat Heen 紫逸軒（澳門）

Zhejiang Heen 浙江軒（灣仔）

Tosca dl Angelo（尖沙咀）

Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine 御寶軒（尖沙咀）

一樂燒鵝（中環）

Racines（上環）

Aji 雅吉（澳門）

Ami（中環）

Ye Shanghai（尖沙咀）

夜上海（尖沙咀）

Mora 摩（上環）

Susui Wadatsumi（尖沙咀）

Louise（中環）

Yardbird（上環）

Belon（中環）

Pang’s Kitchen 彭慶記（跑馬地）

8½ Otto e Mezzo Bombana （澳門）

Gaddi’s 吉他士（尖沙咀）

Lai Heen 麗軒（澳門）

Ho Hung Kee 何洪記（銅鑼灣）

Tuber Umberto Bombana（尖沙咀）

Pearl Dragon 玥龍軒（澳門）

Zuicho 瑞兆（澳門）

Kappo Rin 割烹凜（中環）

Mizumi 泓（澳門）

Fook Lam Moon（Wan Chai）福臨門（灣仔）

The Legacy House 彤福軒（尖沙咀）

Seventh Son 家全七福（灣仔）

Man Wah 文華廳（中環）

Duddell’s 都爹利會館（中環）

Sushi Kinetsu 鮨金悅（澳門）

Yat Tung Heen 逸東軒（佐敦）

Plaisance by Mauro Colagreco（中環）

Sushi Kissho by Miyakawa 鮨吉祥 宮川（澳門）

Hansik Goo（中環）

Ying 帝影樓（澳門）

Loaf On 六福菜館（西貢）

Five Foot Road 蜀道（澳門）

Sun Tung Lok 新同樂（尖沙咀）

Neighborhood（中環）

Arcane（中環）

Whey（中環）

Yong Fu 甬府（灣仔）

Estro（中環）

Roganic（銅鑼灣）

I M Teppanyaki and Wine 鑄．鐵板燒（天后）

Mono（中環）

Spring Moon 嘉麟樓（尖沙咀）



港澳米芝蓮新一星餐廳

Palace Garden 御花園（澳門）

Don Alfonso 1890 當奧豐素1890（澳門）

Sushi Takeshi（尖沙咀）

China Tang 唐人館（中環）



（唐人館是由旅發局主席林建岳與已故名人鄧永鏘爵士攜手創辦）

港澳米芝蓮2026綠星餐廳代表合照。（林子慰攝）

港澳米芝蓮綠星餐廳

Mora 摩（上環）

Roganic（銅鑼灣）

澳門旅遊大學教學餐廳（澳門）

Amber（中環）

Feuille（中環）



港澳米芝蓮年輕主廚大獎由中環Sol的韓國廚師Kim GwanJu奪得。

港澳米芝蓮導師主廚大獎（新獎項）

天龍軒（尖沙咀）

主廚劉秉軒



港澳米芝蓮年輕主廚大獎

Sol（中環）

韓國主廚Kim GwanJu



港澳米芝蓮侍酒師大獎由中環Caprice的Mrs. Floriane Hureau奪得。（林子慰攝）

港澳米芝蓮服務大獎由澳門准揚曉宴的葉惠娟奪得。（林子慰攝）

港澳米芝蓮服務大獎

准揚曉宴（澳門）

葉惠娟



港澳米芝蓮侍酒師大獎

Caprice（中環）

Mrs. Floriane Hureau



▼港澳米芝蓮指南2025頒獎典禮▼



+ 5

去年3月公布的《香港澳門米芝蓮指南2025》名單中，港澳兩地合共有95間餐廳「摘星」，當中香港佔76間，包括58間一星、11間二星及7間三星。

▼港澳米芝蓮指南2025全名單▼

