米芝蓮2026｜香港澳門摘星餐廳出爐　一星、二星、三星名單＋地址

米芝蓮2026｜第18屆《香港澳門米芝蓮指南》今日公布推介及入選餐廳完整名單，《香港01》「好食玩飛」整理米芝蓮一星、二星、三星，及以永續概念領先的綠星餐廳完整名單、地址，其中Amber、香宮及龍景軒更連續18年入選米芝蓮星級餐廳！想知道2026米芝蓮摘星餐廳的資料，就要看下去了！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

所有一星餐廳代表合照。(林子慰攝)

《香港澳門米芝蓮指南2026》完整名單

米芝蓮今日（19日）公布第18屆《香港澳門米芝蓮指南》完整名單，當中獲得米芝蓮星級肯定的餐廳共有98間，香港餐廳佔77間，澳門餐廳佔21間。達到最高3星殊榮的香港餐廳共有7間；2星級有13間；1星級有57間，新入選及晉升餐廳共6間，其中一間從一星餐廳晉升為二星餐廳。

米芝蓮2026｜一星餐廳名單（香港）

米芝蓮一星餐廳名單。(林子慰攝)

米芝蓮2026｜香港一星餐廳【1】Feuille

地址：中環威靈頓街198號The Wellington5樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【2】Nagamoto 長本

地址：中環安蘭街18號8樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【3】Ryota Kappou Modern

地址：中環安蘭街18號21樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【4】Andō

地址：中環威靈頓街52-54號Somptueux Central 1樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【5】Vea

地址：中環威靈頓街198號The Wellington 30樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【6】Liu Yuan Pavilion 留園雅敘

地址：灣仔駱克道54-62號博匯大廈3樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【7】Chaat

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【8】Petrus 珀翠餐廳

地址：太古廣場港島香格里拉56樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【9】Godenya

地址：上環威靈頓街182號高層地舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【10】ÉPURE

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓403號舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【11】Summer Palace 夏宮

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉5樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【12】Beefbar

地址：中環雪廠街16號Club Lusitano2樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【13】Man Ho 萬豪金殿

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【14】The Chairman 大班樓

地址：中環威靈頓街198號The Wellington3樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【15】Kam's Roast Goose 甘牌燒鵝

地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【16】New Punjab Club

地址：中環雲咸街34號世界商業大廈



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【17】Shang Rong Ji 新榮記

地址：灣仔駱克道138號中國海外大廈地舖及1樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【18】Xiang Palace 香宮（*連續18年入選星級餐廳）

地址：麼地道64號九龍香格里拉大酒店地庫1層



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【19】Fu Ho 富豪（尖沙咀）

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期食四方4樓402



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【20】Zhejiang Heen 浙江軒

地址：駱克道300-306號浙江興業大廈1-3樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【21】Tosca Di Angelo

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店102樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【22】Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine （Tsim Sha Tsui）御寶軒（尖沙咀）

地址：尖沙咀北京道1號10樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【23】Yat Lok （Central） 一樂燒鵝（中環）

地址：中環士丹利街34-38號地舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【24】Racines

地址：上環差館上街22號地舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【25】Ami

地址：中環遮打道16-20號歷山大廈3樓302號舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【26】夜上海（尖沙咀）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 7樓702號舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【27】mora 摩

地址：上環摩羅上街40號地舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【28】Sushi Wadatsumi

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 6樓607號舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【29】Louise

地址：中環鴨巴甸街35號元創方JPC地舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【30】Yardbird

地址：上環永樂街154-158號



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【31】Belon

地址：中環蘇豪伊利近街1-5號1樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【32】Pang's Kitchen 彭慶記

地址：跑馬地奕蔭街25號地舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【33】Gaddi's 吉地士

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店1樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【34】Ho Hung Kee（Causwaybay）何洪記（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1204-1205號舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【35】Tuber Umberto Bombana

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場麗思卡爾頓酒店102樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【36】Kappo Rin

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【37】Fuk Lam Moon （Wan Chai）福臨門（灣仔）

地址：灣仔莊士敦道35-45號



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【38】The Legacy House 彤福軒

地址：尖沙咀梳士巴利道18號瑰麗酒店5樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【39】Seventh Son（Wan Chai）

地址：灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店3樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【40】Man Wah 文華廳

地址：中環干諾道中5號文華東方酒店25樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【41】Sushi Takeshi（新入選）

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期The Mira Hong Kong地下B號舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【42】Duddell's 都爹利會館

地址：中環都爹利街1號3樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【43】Yat Tung Heen 逸東軒

地址：佐敦彌敦道380號逸東酒店地庫2樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【44】Plaisance by Mauro Colagreco

地址：中環都爹利街1號1樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【45】Hansik Goo

地址：中環威靈頓街198號The Wellington 1樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【46】Loaf On 六福菜館

地址：西貢市場街49號



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【47】Sun Tung Lok 新同樂

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期食四方4樓401號舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【48】Neighbourhood

地址：中環荷李活道61-63號



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【49】Arcane

地址：中環安蘭街18號3樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【50】Whey

地址：中環威靈頓街198號The Wellington UG層



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【51】Yong Fu 甬府

地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈地下2號舖及1樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【52】Estro

地址：中環都爹利街1號2樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【53】Roganic

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓402-403號舖



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【54】I M Teppanyaki & Wine 鑄·鐵板燒

地址：天后電氣道68號樹林銀座1樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【55】Mono

地址：中環安蘭街18號5樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【56】Spring Moon 嘉麟樓

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店1樓



米芝蓮2026｜香港一星餐廳【57】China Tang 唐人館（新入選）

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭4樓411-413號舖



米芝蓮2026｜二星餐廳名單（香港）

米芝蓮2026｜香港二星餐廳【1】Run 潤

地址：灣仔港灣徑1號瑞吉酒店2樓



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【2】Octavium

地址：中環德輔道中22號華懋中心一期8樓



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【3】Arbor

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 25樓



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【4】Bo Innovation

地址：中環砵典乍街45號H Code 1樓



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【5】Ying Jee Club 營致會館

地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下G05及1樓107-108號舖



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【6】L'Atelier de Joël Robuchon（新入選）

地址：皇后大道中15號置地廣塲中庭4樓403-410號舖



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【7】Tin Lung Heen 天龍軒

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場麗思卡爾頓酒店102樓



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【8】Lung King Heen 龍景軒（*連續18年入選星級餐廳）

地址：中環金融街8號四季酒店4樓



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【9】Tate

地址：上環荷李活道210號



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【10】L'Envol

地址：灣仔港灣徑1號瑞吉酒店3樓



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【11】Lai Ching Heen 麗晶軒

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地舖



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【12】NOI by Paulo Airaudo

地址：中環金融街8號四季酒店5樓



米芝蓮2026｜香港二星餐廳【13】Cristal Room by Anne-Sophie Pic（晉升）

地址：中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈Forty-Five 44樓



米芝蓮2026｜三星餐廳名單（香港）

米芝蓮2026｜香港三星餐廳【1】Ta Vie 旅

地址：中環士丹利街21號中環‧石板街酒店2樓



米芝蓮2026｜香港三星餐廳【2】Sushi Shikon 志魂

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓



米芝蓮2026｜香港三星餐廳【3】T'ang Court 唐閣

地址：尖沙咀北京道8號朗廷酒店1-2樓



米芝蓮2026｜香港三星餐廳【4】Caprice

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓



米芝蓮2026｜香港三星餐廳【5】Forum 富臨飯店

地址：銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓



米芝蓮2026｜香港三星餐廳【6】Amber（*連續18年入選星級餐廳）

地址：銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓



米芝蓮2026｜香港三星餐廳【7】1/2 Otto e Mezzo - Bombana

地址：中環遮打道18號歷山大廈2樓202號舖



大會率先公布公布米芝蓮綠星餐廳，總共有五間上榜。(林子慰攝)

米芝蓮2026｜綠星餐廳名單（香港）

米芝蓮2026｜香港綠星餐廳【1】mora 摩

地址：上環摩羅上街40號地舖



米芝蓮2026｜香港綠星餐廳【2】Roganic

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓402-403號舖



米芝蓮2026｜香港綠星餐廳【3】Amber

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓



米芝蓮2026｜香港綠星餐廳【4】Feuille

地址：中環威靈頓街198號The Wellington5樓



米芝蓮2026｜一星餐廳名單（澳門）

米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【1】Palace Garden 御花園（新入選）

地址：澳門上葡京綜合度假村



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【2】Zi Yat Heen 紫逸軒

地址：澳門望德聖母灣大馬路（澳門四季酒店）



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【3】Don Alfonso 1890 當奥豐素1890（新入選）

地址：路氹城射擊路澳門上葡京綜合度假村Palazzo Versace 3樓



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【4】1/2 Otto e Mezzo - Bombana (Macau)

地址：路氹路氹城大馬路銀河綜合度假城時尚匯1樓1031號舖



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【5】Lai Heen 麗軒

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路銀河綜合度假城麗思卡爾頓酒店51樓



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【6】Pearl Dragon 玥龍軒

地址：路氹城路氹連貫公路新濠影滙酒店巨星滙2樓2111號舖



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【7】Zuicho 瑞兆

地址：路氹射擊路上葡京綜合度假村卡爾拉格斐酒店大樓3樓302號舖



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【8】Mizumi 泓

地址：路氹體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【9】Sushi Kinetsu 鮨金悅

地址：路氹連貫公路新濠天地頤居1樓



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【10】Sushi Kissho by Miyakawa 鮨吉祥 宮川

地址：路氹望德聖母灣大馬路銀河綜合度假城萊佛士2樓



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【11】Ying 帝影樓

地址：氹仔廣東大馬路新濠鋒酒店11樓



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【12】Five Foot Road 蜀道

地址：路氹體育館大馬路美獅美高梅地下



米芝蓮2026｜澳門一星餐廳【13】Aji 雅吉

地址：路氹體育館大馬路美獅美高梅GM層



米芝蓮2026｜二星餐廳名單（澳門）

米芝蓮2026｜澳門二星餐廳【1】The Huaiyang Garden 淮揚曉宴

地址：澳門路氹連貫公路倫敦人2樓2206a及2208號



米芝蓮2026｜澳門二星餐廳【2】The Eight 8餐廳

地址：南灣葡京路新葡京酒店2樓



米芝蓮2026｜澳門二星餐廳【3】Chef Tam's Seasons 譚卉

地址：澳門路氹體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層



米芝蓮2026｜澳門二星餐廳【4】Wing Lei 永利軒

地址：澳門仙德麗街永利澳門



米芝蓮2026｜澳門二星餐廳【5】Alain Ducasse at Morpheus 杜卡斯

地址：路氹連貫公路新濠天地摩珀斯3樓



米芝蓮2026｜澳門二星餐廳【6】Feng Wei Ju 風味居

地址：澳門友誼大馬路星際酒店5樓



米芝蓮2026｜三星餐廳名單（澳門）

米芝蓮2026｜澳門三星餐廳【1】Robuchon au Dôme 天巢法國餐廳

地址：澳門葡京路新葡京酒店43樓



米芝蓮2026｜澳門三星餐廳【2】Jade Dragon 譽瓏軒

地址：路氹連貫公路新濠天地新濠大道2樓



米芝蓮2026｜綠星餐廳名單（澳門）

米芝蓮2026｜澳門綠星餐廳【1】澳門旅遊大學

地址：澳門望廈山教學餐廳



米芝蓮星級是什麼？一、二、三星區別

要獲得米芝蓮星，需要就食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性為餐廳的食物進行評估，一星評價已是獲得肯定，三星則是獲得最高評價。

根據官方網頁資料顯示，米芝蓮一星餐廳使用高品質的食材，提供以穩定高品質而味道出色的的菜色；米芝蓮二星餐廳則是主廚的個性與才華在細心製備的菜色裡展現了主廚的個性與才華，菜色細緻而出色。

至於最高評價的米芝蓮三星，是授予給站在其職業生涯頂端的大廚們其料理的肯定。他們的廚藝已經提升到了藝術形式，其部分菜色也可成為經典。

米芝蓮綠星是甚麼？

至於米芝蓮綠星，則是一項年度獎項，標舉在永續作為上領先的餐廳。他們在道德與環保都有一定的堅持，與注重永續的供應商與生產者合作，減少浪費，或甚至不使用塑膠和與其他無法回收的材料。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略