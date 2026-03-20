宏福苑聽證會｜已向黃碧嬌索證供 宏業兩董事拒就大維修招標出庭
撰文：文維廣
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大埔宏福苑五級大火獨立委員會今日（20日）舉行第二日聽證會，負責宏福苑維修的總承建商「宏業建築工程有限公司」兩名董事侯華健及何建業，有申請及獲批准成為聽證會涉事方。然而，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃今日指，已收到候華建及何建業的證人陳述書，但兩人拒絕聽證會就樓宇維修招標範疇出庭提供口頭證供。杜淦堃又透露，委員會有向大埔區議員、曾任宏福苑法團顧問的黃碧嬌索取證供。
杜淦堃今日提到，獨立委員會除探討火災經過、蔓延情况等，亦會涉及另一範疇，就是以宏福苑作為樓宇維修例子，探討招標程序有否潛在風險、貪污，以及可能出現的系統問題，包括有否關連交易，利益衝突，不當勾結，有否圍標或其他不當行為。
就此範疇，杜淦堃稱委員會已索取大量資料，包括侯華健和何建業二人均已向委員會提交證人陳述書，但拒絕為有關範疇出庭提供口頭證供，委員會亦向大埔區議員、曾任宏福苑法團顧問的黃碧嬌索取證供。
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