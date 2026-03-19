已婚商人涉姦前女友　指事主控制狂知錯怪他而自動獻身　脫強姦罪

已婚商人涉與前女友分手後，涉繼續住在女方物業，並欠女方500萬未還，女方聲稱到酒店討債時被姦，商人否認指控，女事主作供時形容被姦時有：「肉體同肉體碰撞的痛」，又被告下體「比較長」，令她感到痛楚。被告自辯透露與事主兩度拍拖，指事主是控制狂，並反指其妻才是「搶人老公」，又指事主知怪錯了他下自願脫衣性交。5男2女陪審團今(19日退庭商議2小時，一致裁定被告強姦罪名不成立。辯方申請訟費亦獲批。



被告林德成，54歲，報稱商人，被控於2023年9月26日，在紅磡九龍海逸君綽酒店某房間，強姦X。X於案發時40多歲。

被告林德成。(朱棨新攝)

分手後被告續住事主單位無付租

控方案情指，被告和X相識20多年，曾兩次拍拖，分手後仍然為朋友。兩人於2020年底第二次拍拖，並於2022年分手。分手後，X讓被告住在她持有的紅磡環海東岸單位，未有收取租金。此外，X多番借錢予被告，合共借款500萬元，她曾要求被告還錢但不果。

事主X稱遭被告壓在床強姦

X作供時指，案發日早上得知被告入住海逸君綽酒店，遂到酒店要求他還錢和遷出單位。惟滿身酒氣的被告在房間內不斷罵她，其後更在床上強姦她。她試圖逃走但遭被告「撳番低」，她曾又向被告哭訴「唔好搞我」，最終推開被告。

作供時指被告下體比較長

X在辯方盤問時指，被告強行和她性交，令她有「肉體同肉體碰撞的痛」，加上被告的下體「比較長」，令她感到痛楚。她離開房間後感到「負面」，形容當時「好想死呀。」她承認曾向被告說：「你老婆做雞(妓女)，你個女做雞」，並解釋因被告曾向她講一些更「核突」的話，她只是覆述其說法。

辯方指X想搞散人頭家

辯方則指，X在指稱強姦事件後，曾用被告的手機向他的女兒發送三個語音訊息，內容包括：「你媽媽搶人老公」、「你爸爸唔要你哋啦」。X回應指有印象，但不記得是何時發送。辯方直指，X是想「搞散人哋頭家」，她庭上否認。

被告稱與妻少咗激情與X復合

被告自辯時則指，於1999、2000年時和X首次拍拖時，對方對他管束甚嚴，如X會為阻他外出而弄破他汽車的輪胎。分手後，被告認識現任妻子，他與妻子結婚後育有兩名子女。期間，他與X見過面兩次，X透露「識咗個男人」，並育有一子。至2020年夏天，X和友人到他開設的餐廳用膳，被告和X因此再有聯絡，其後第二次拍拖，發展婚外情。他指，當時和妻子「少咗激情」，妻子知道他有婚外情後，表現平靜。

復合後X變成控制狂

於2021年5、6月，X表示其紅磡單位租客不再續租，可以和被告同住，又指他一星期陪X兩次，其餘時間可讓他陪家人，被告遂同意。惟他指，X之後變成控制狂。她每個星期約3、4晚在紅磡單位留宿，但其他日子也會突然到單位。若X未能見到被告，便會致電被告友人查問。 此外，X亦稱因她較早認識被告，故被告的妻子才是「搶人老公」。

被告稱只欠X約170萬元

他否認X所指，兩人於2022年9月分手，指案發時兩人仍未分手，又指自己有份就紅磡單位供樓。他承認拖欠X約170萬元，但非X指稱的500萬元。

X衝上酒店問其妻是否在房

被告續指，於2023年9月25日入住涉案酒店房間。X於翌日早上到房間，並怒氣沖沖問其妻是否在房，被告指X疑心很重，遂向她解釋。X其後怒氣漸消，也發現錯怪被告，便自行脫衣和被告性交。同日下午，被告收到胞姐電話，問他為何在WhatsApp的家庭群組發送不雅照片。他指，在紅磡單位內留下一部手機，認為是X用其手機發送照片，便致電X。X回覆：「你咁鍾意同屋企人溝通，我咪send(發送)哂俾佢地睇。」被告警告X勿再發送照片，否則會報案。

案件編號：HCCC407/2024