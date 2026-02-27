消防員涉姦女友人　事主稱喝白酒覺暈醒來得悉搞咗嘢　強姦罪成

消防員涉以省開瓶費為由，約女友人到服務式住宅「煮嘢食」，女方事後稱酒後被姦，消防員否認指控。案件早前在高等法院審訊，事主稱飲過白酒後感到暈眩，翌日醒來獲告知已性交，她其後報警。辯方指事主和被告飲白酒和玩遊戲後自願性交。後來網上有性愛片段流出，她感到擔心才報警，事主否認，稱她報警後才知有影片，女警看過影片後證實片中人非她。4男3女組成的陪審團昨日開始退庭商議，至今早(27日)以6比1裁定被告強姦罪成。法官先替事主索取創傷報告，把判刑押後至3月30日，期間被告被收押看管。



被告聞判後表現平靜，有一名男親友在庭外哭泣。



被告陳鈞濬（34歲，案發時為消防員），被控1項強姦罪，指他於2021年7月9至10日，在新界青山公路某房間強姦女事主X。控方庭上透露，被告為一名消防員，現時遭停職。

被告陳鈞濬否認一項強姦罪。(陳蓉攝)

事主X指被告陳鈞濬因想省開瓶費，建議到服務式住所汀蘭居約會。(資料圖片)

X在被告生日有送上祝福

控方案情指，X和被告在2021年4月中透過朋友介紹認識，兩人曾相約在海港城晚膳。至同年6月，X與另一男子交往，但仍有與被告玩手遊，她得悉被告7月1日生日後有在當天送上祝福。

被告建議到服務式住宅並親自下廚

兩人之後相約7月9日看電影。X稱被告稱當晚會自備白酒，但在餐廳飲用要付開瓶費，建議到服務式住宅，由被告下廚，兩人再飲酒。X同意，並在晚上10時許到荃灣汀蘭居一房間，當時被告已在，兩人一同吃晚飯並飲白酒，之後玩啤牌遊戲。其後，她感到暈眩，失去知覺。

凌晨4時醒來獲告知搞咗嘢

她清晨4時許醒來，被告告知她：「你同我搞咗嘢。」X聞言大驚，便問被告：「你射咗喺邊？」被告起初未有回答，後來才說：「射咗出面囉。」X稱她腦海浮現和被告性交的零碎畫面，被告說：「好舒服。」她則說：「唔好。」

X翌日早上回家後致電胞姐，稱被人迷姦，同日中午報警。控方展示多個閉路電視片段截圖，顯示被告扶著X離開汀蘭居，X庭上表示沒有印象。

辯方指被告當時覺得仲有機會

辯方盤問時指，案發前X曾向被告語音訊息，被告知道X當時單身，覺得「仲有機會」，並有直接向X表明對X有意思，X同意。

辯方指兩人抽煙時曾嘴對嘴

辯方續指，兩人晚飯後，X想抽煙，被告給她手捲煙，並告訴她該煙是普通煙草加大麻精油。X否認被告有這樣說，但她從氣味知道是大麻。辯方指，X吸食手捲煙時嗆到，被告便「嘴對嘴」，把煙吹向X讓她嘗試，X否認。辯方續指兩人之後玩遊戲時越來越親密，互相擁抱並接吻，繼而性交。由於被告沒有使用安全套，他按X指示在她體外射精。之後兩人入睡至凌晨4時，X拍醒被告叫他開車送她離開。X否認說法。

指X懷疑被偷拍才誇大酒後反應

辯方又指，X與胞姐聯絡後，網上有懷疑是X的性愛片段，X感到擔心才報警。X否認因該些片段報案，又稱她是報案時才知網上有該些片段，女警亦為替她看過片段，確認片段中的人不是她。辯方卻指X因懷疑被偷拍，才誇大酒後的反應，X否認說法。

案件編號：HCCC93/2023