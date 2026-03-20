01企業金勳大獎2025｜林健鋒︰三月中東亂局助港引入逾3000億資金

【01企業金勳大獎頒獎典禮2025】《香港01》今日（21日）舉辦第六屆「01企業金勳大獎」頒獎禮，本屆大獎以「融匯全球 開拓未來動能」為主題，旨在配合港府推動新質生產力及北部都會區發展的施政方針。



行政會議非官守議員林健鋒表示，自上月底中東亂局發生後，目前3月份尚未完結，已為本港帶來逾3,000億資金引入，因此他充滿信心，認為本港不論是政治、經濟、人才及資金等都具備優勢。「我哋個社會係穩定㗎，咁再加𠵱幾個天時地利人和，即係香港點會唔好呀？」



2026年3月20日，《香港01》舉辦第六屆「01企業金勳大獎」頒獎禮，《香港01》代表與嘉賓合照，包括《香港01》行政總裁蘇曉婷（左六）、商務及經濟發展局副局長陳百里（左七）。（《香港01》圖片）

2026年3月20日，《香港01》舉辦第六屆「01企業金勳大獎」頒獎禮，圖為得獎企業大合照。（《香港01》圖片）

林健鋒︰港府首個五年規劃對工商界非常重要

「01企業金勳大獎頒獎典禮2025」今日（21日）舉行，本屆大獎以「融匯全球 開拓未來動能」為主題，旨在配合港府推動新質生產力及北部都會區發展的施政方針，鼓勵企業擁抱智慧科技，實現營運效率與商業價值的全面躍進。

行政會議非官守議員、職業訓練局主席林健鋒表示，香港回歸初期並不在國家規劃內，因此國家新公布的「十五五」規劃，以及政府配合制定的首個五年規劃，對本港工商界非常重要，尤其是AI人工智能等高新科技。

行政會議非官守議員林健鋒表示，對香港未來一年的發展充滿信心，認為不論是政治、經濟、人才及資金等都具備優勢。（《香港01》圖片）

職訓局將開設人工智能初級班供所有市民參加

林健鋒建議，本港應建立相關設施，培養AI等高科技人才，助企業賺取更多盈利。他將在職訓局開設AI初級班，供所有市民參加，更呼籲閱讀媒體報道了解更多資訊。

等你哋知道AI係乜嘢，明白之後我諗你對公司、對社會都會好多貢獻，好多嘢要做，就唔好得個講字，我哋實際啲，即係有乜嘢你唔明白咪睇吓01，01可以畀到好多答案你哋。 行政會議非官守議員林健鋒

2026年3月20日，《香港01》舉辦第六屆「01企業金勳大獎」頒獎禮，商務及經濟發展局副局長陳百里致辭。（《香港01》圖片）

3月份未完結已有逾3千億資金引入 對未來充滿信心

據林健鋒了解，自上月底中東亂局發生後，目前三月份尚未完結，已為本港帶來逾3,000億資金引入。他對香港未來一年的發展充滿信心，首先是背靠國家的優勢，另外香港社會穩定，同時受到過去新冠疫情的影響，存款率維持高水平，即不論是政治、經濟、人才及資金等都具備優勢。